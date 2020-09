Regierung hat keine aktuellen Zahlen zu autistischen Menschen

Berlin (kobinet) Der Bundesregierung liegen einem Bericht von Heute im Bundestag zufolge keine aktuellen Daten zur Zahl von Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS) in Deutschland vor. Das schreibt sie in ihrer Antwort (19/22071) auf eine Kleine Anfrage (19/21727) der FDP-Fraktion.

Die Regierung verweist dem Bericht zufolge aber auf Studien aus dem Jahr 2011, in denen die weltweite Prävalenz von ASS auf zirka ein Prozent geschätzt wird. Weiter wird in der Antwort auf den Versorgungsatlas 2018 des Zentralinstitutes für die kassenärztliche verwiesen. Demnach wurde für die Versorgung in Deutschland für die Jahre 2009 bis 2017 für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre eine Prävalenz von 0,94 Prozent für die unter der Diagnose F84 (ICD-10) zusammengefassten "Tief greifenden Entwicklungsstörungen" angegeben. Darunter würden auch die Diagnosen "frühkindlicher Autismus" und "atypischer Autismus" fallen.