Jens Beeck MdB: „Nationale Spiele der Special Olympics ein voller Erfolg“

BERLIN / LINGEN (kobinet) Zum Abschluss der Nationalen Spiele der Special Olympics in Berlin hatte der teilhabepolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion die Gelegenheit, die Medaillen in den Reitwettbewerben zu vergeben. „Die Nationalen Spiele der Special Olympics waren ein voller Erfolg. Am Freitag ist eine Woche voller tollem Sport und mitreißender Emotionen zu Ende gegangen. Klar ist: Gewonnen haben alle“, so der Bundestagabgeordnete bei diesem Anlass.

Jens Beeck hatte zuvor bereits an der Eröffnungsfeier und der Athletendisko teilgenommen und besuchte im Anschluss an die Medaillenvergabe noch die Abschlussfeier.

„Ich freue mich schon auf die Special Olympics World Games in Berlin im kommenden Jahr und auf das Host-Town-Programm, in dessen Rahmen im Vorfeld der Spiele Athletinnen und Athleten aus der gesamten Welt in den Kommunen in Deutschland zu Gast sind und bei dem selbstverständlich auch das Emsland mit dabei ist“, so der teilhabepolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion.