106 Bahnhöfen in Brandenburg weitreichend barrierefrei

Berlin (kobinet) Seit 2017 hat die Deutsche Bahn AG (DB AG) nach Angaben der Bundesregierung 66 Verkehrsstationen in Brandenburg umfassend umgebaut. Insgesamt habe sich die Anzahl der weitreichend barrierefreien Verkehrsstationen in Brandenburg damit von 40 im Jahr 2017 auf 106 im Jahr 2021 erhöht, heißt es in der Antwort der Bundesregierung (20/2234) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (20/1810). Die DB AG betreibt einem Bericht von Heute im Bundestag zufolge derzeit 310 Verkehrsstationen und Haltepunkte in Brandenburg.

Weiter heißt es in dem Bericht von Heute im Bundestag: "Im Jahr 2021 hat die DB AG der Vorlage zufolge 42,5 Millionen Euro in dem Um- und Ausbau von barrierefreien Bahnhöfen und Bahnanlagen in Brandenburg investiert. Dazu seien im gleichen Jahr Bundesmittel in Höhe von 26,9 Millionen Euro gekommen. Zur Frage, wann voraussichtlich alle Bahnhöfe und Haltepunkte in Brandenburg vollständig barrierefrei sein werden, heißt es in der Antwort: Nach Auskunft der DB AG könne dafür kein belastbarer Zeitpunkt genannt werden."