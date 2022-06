Berliner AG Selbst Aktiv mit zahlreichen Anträgen

Berlin (kobinet) Am 19. Juni fand der erste Landesparteitag im Jahr 2022 der Berliner SPD statt. Auf der Tagesordnung standen auch eine Reihe von Anträgen zur Behindertenpolitik, die von der Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv von Menschen mit Behinderung in der SPD eingebracht wurden, wie Mechthild Rawert, die Landesvorsitzende der AG Selbst Aktiv - Menschen mit Behinderungen in der SPD Berlin - mitteilte.

Zur Vorbereitung der Anträge, bei denen es beispielsweise auch um die Entwicklung eines Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ging, hatte die AG Selbst Aktiv Berlin in ihren Mitgliederversammlungen im Februar, März und April zahlreiche Anträge zu unterschiedlichen Politik-Schwerpunkten verabschiedet und zur Beschlussfassung an den Landesparteitag überwiesen.

