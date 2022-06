Frankfurt am Main (kobinet) "Rund 90 Prozent der wichtigsten Webseiten im Netz sind nicht barrierefrei. Aber warum? Weil Barrierefreiheit immer wieder vergessen wird. Jetzt muss die EU einschreiten". So heißt es in der Ankündigung eines knapp 25minütigen Hörfunkbeitrags des Hessischen Rundfunks von Juli Rutsch mit dem Titel "Barrierefrei durchs Netz: Warum ist das 2022 immer noch so kompliziert?", der von der hessischen Landesbehindertenbeauftragten Rika Esser in ihrem Newsletter empfohlen wurde.

Link zum Hörfunkbeitrag "Barrierefrei durchs Netz: Warum ist das 2022 immer noch so kompliziert?"