Über 65.000 arbeitslose Schwerbehinderte im April 2022

Nürnberg (kobinet) Im April 2022 vermeldete die Bundesagentur für Arbeit 65.893 arbeitslos gemeldete schwerbehinderte Menschen in Deutschland. Das sind zwar weniger als noch vor einem Jahr, als im April 2021 noch 71.602 arbeitslose schwerbehinderte Menschen vermeldet wurden. Im Vergleich zum April 2019, also vor der Corona-Pandemie hat sich die aktuelle Zahl jedoch erhöht. Im April 2019 wurden 61.311 arbeitslose schwerbehinderte Menschen in Deutschland registriert.

Der Anteil der schwerbehinderten arbeitslosen Menschen im Vergleich zu allen arbeitslos gemeldeten Menschen beträgt derzeit 7,1 Prozent. Vor der Pandemie lag dieser Wert im April 2019 noch bei 6,9 Prozent.