Rückblicke – Einblicke – Ausblicke zu 30 Jahre Protesttag

Ludwigsburg (kobinet) "Rückblicke – Einblicke – Ausblicke: 30 Jahre Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung", so lautet der Titel einer Online-Veranstaltung, die heute am 3. Mai um 18:00 Uhr über Zoom stattfindet.

Der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am 5. Mai kann mittlerweile auf eine 30jährige Geschichte zurückblicken. Grund genug für Claudia Lychacz, Kommunale Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung im Landkreis Ludwigsburg, dem Thema eine besondere Stunde zu widmen. Dies tut sie im Rahmen des bereits seit zwei Jahren bewährten Online Formats "Scala inklusiv – das Magazin“ der Scala Kultur Live gGmbH. Als Moderatorin der Veranstaltung empfängt sie Gäste, sowohl live auf der Bühne für Vielfalt als auch online, wie es in der Ankündigung der Veranstaltung heißt.

"Ottmar Miles-Paul, Sprecher der Liga-Selbstvertretung und Uwe Frevert, Vorstand der Interessenvertretung selbstbestimmt leben e.V. riefen den jährlichen Protesttag am 5. Mai vor 30 Jahren ins Leben. 'Man kann die Zukunft nicht gestalten, ohne die Vergangenheit mit einzubeziehen', würdigt Lychacz das Engagement der beiden. Gemeinsam blicken sie im Interview auf die Anfänge zurück, betrachten aber auch die Entwicklung der vergangenen 30 Jahre. Was ist nun angebracht? Die Freude darüber, dass der Protesttag noch existiert oder das Bedauern, dass er noch benötigt wird?", heißt es u.a. in der Ankündigung. Und weiter heißt es: "In Videobeiträgen kommen verschiedene Akteur*innen zu Wort, unter anderem auch Landrat Dietmar Allgaier: 'Es ist uns wichtig, dass die betroffenen Menschen zur Sprache kommen und ihre Vorschläge mit uns teilen. Denn nur so können wir die Rahmenbedingungen verändern'.“

Link zu weiteren Infos zur Veranstaltung und zum Zoomlink