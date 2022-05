30 Jahre 5. Mai für echte Ganzhabe

Berlin (kobinet) Im Vorfeld des 30jährigen Jahrestages des Europaweiten Protesttages für Gleichstellung und gegen Diskriminierung am 5. Mai hat sich der Berliner Rechtsanwalt und kobinet-Chronist Dr. Martin Theben zu Wort gemeldet und tritt für eine echte Ganzhabe ein. Vor allem war er fündig und hat einige Links zu tagesschau-Berichten der frühen Jahre des Protesttags zusammengestellt. "Nachdem dieser wichtige Protesttag in den letzten zwei Jahren wegen der Corona-Pandemie weitgehend nur online stattfinden konnte, werde ich diesmal auf jeden Fall wieder teilnehmen. Gerade in diesen kriegsbedingten Zeiten ist es wichtig, ein deutliches Zeichen für Inklusion, Frieden und Freiheit zu setzen", teilte er den kobinet-nachrichen mit.

"Die Inklusions- und Gleichstellungspolitik der neuen Bundesregierung darf trotz allem Bemühens der Ukraine zu helfen, nicht ins Hintertreffen geraten. Wir brauchen eine wirkungsvolle Umsetzung der Triage-Entscheidung, die Weiterentwicklung des Bundesteilhabegesetzes und endlich die umfassende Verpflichtung Dritter im Behindertengleichstellungsgesetz. Auch der erste Protesttag sowie die weiteren in den 90ziger Jahren waren begleitet von kriegerischen Auseinandersetzungen etwa in Jugoslawien oder am Golf. All das hat uns nicht entmutigt, sondern darin bestärkt, echte GANZHABE einzufordern und durchzusetzen“, erklärte Dr. Martin Theben.

Außerdem stellt der Chronist den kobinet-nachrichten Links für eine kleine Auswahl alter Tagesschauberichte zum 5. Mai zur Verfügung. Darunter der Bericht vom ersten Protesttag und vom 5. Mai 1998: Der langjährige stellvertretende Vorsitzende des Berliner Behindertenverbandes demonstrierte mit einem Kran die fehlende Zugänglichkeit des Rathauses Lichtenberg. "Viel Spass beim Schmökern und heraus zum 5. Mai!", so der Appell von Dr. Martin Theben.

Video: tagesschau vor 20 Jahren, 5. Mai 1999 | tagesschau.de ab 13:32

Video: tagesschau vor 20 Jahren, 5. Mai 1998 | tagesschau.de ab 9:34

Video: tagesschau vor 20 Jahren, 5. Mai 1997 | tagesschau.de ab 12:14

Video: tagesschau vor 20 Jahren, 5. Mai 1992 | tagesschau.de ab 13:31