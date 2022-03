Hilfe für querschnitteglähmte Geflüchtete

Lobbach (kobinet) Gemeinsam mit vielen anderen Helfern und Unterstützern baut die Fördergemeinschaft der Querschnittgelähmten in Deutschland derzeit in der Nähe der polnisch-ukrainischen Grenze einen "Brückenkopf“ als Anlaufpunkt für Menschen mit Behinderung auf und überführt diese nach einer Erstversorgung mit Transporten in sichere Gebiete. Das Hauptaugenmerk der Organisation liegt dabei auf Menschen mit einer Querschnittlähmung, die für den Umgang mit dieser Behinderung auf lebenswichtige Hilfsmittel sowie in den meisten Fällen auch auf medizinische, pflegerische und therapeutische Unterstützung angewiesen sind, heißt es auf der Internetseite der Fördergemeinschaft.

