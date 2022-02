Methodenmaterial zur Menschenrechtsbildung

Dresden (kobinet) "Anlässlich des Internationalen Tags der Bildung am 24. Januar ging die neue Website www.kompass-menschenrechte.de an den Start. Sie bietet eine Fülle an digitalem Bildungsmaterial zu den Themen Menschenrechte, Diskriminierungsschutz, Demokratie- und Friedensbildung sowie Inklusion und Partizipation. Die barrierefreie Website soll dazu beitragen, Materialien der Menschenrechtsbildung für alle Interessierten zugänglich zu machen." Dies berichtet das Antidiskriminierungsbüro Sachsen in seinem neuesten Newsletter.

Das Herzstück der Materialien bilden 57 Übungen zu Menschenrechten, die nach Thema, Dauer, Gruppengröße und Suchbegriff gefiltert werden können. Vorschläge zur Weiterarbeit, Hintergrundinformationen zu zentralen Menschenrechtsthemen sowie Videos und Weblinks runden das Angebot nach Informationen der Antidiskriminirungsberatung für Sachsen ab.

