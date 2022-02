Kaiserslautern (kobinet) Am 15. und 16. März findet im Edith-Stein-Haus in Kaiserslautern die Jahrestagung von EX-IN Deutschland statt. Darauf hat Silvia Meck die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht. Die Tagung findet unter dem Zitat "Was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt morgen aussieht“ von Marie von Ebner-Eschenbach statt.

Link zum Programm für die Tagung mit Hinweisen auf die Höhe des Tagungsbeitrags und den Infos zur Anmeldung, die noch bis zum 24. Februar möglich ist