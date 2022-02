Narrheit – neues Buch von Christian Mürner erschienen

Hamburg (kobinet) "Kasper, Simpel, Dummer August, Pickelhering, Schlemihl, Speivogel, Kretin, Trottel, Flachkopf, Joker, Tollpatsch. Es gibt u.a. Glücks-, Katzen-, Mode-, Spiegel-, Tanz-, Vogel-, Weiber- und Zeitungsnarren. Wie viel Narrheit ist auf der Bühne der Normalität alltäglich? Wie viel Normalität ist im Rahmen der Narrheit möglich? Narrheit und Narren repräsentieren die Realität gesellschaftlicher Ambivalenzerfahrungen. Christian Mürner beschreibt Narrheit und Narren als Schlüsselfiguren der Zweideutigkeit anhand verschiedener Epochen, Geschichten, Porträts und Sprichwörter", heißt es in der Verlagsankündigung des neuen Buches von Christian Mürner mit dem Titel "Narrheit".

"Niemand ist so weise, dass er nicht auch Toren kennen sollte. Und wenn nirgendwo ein Narr wäre, woran sollte man dann die Weisen erkennen?", wird Till Eulenspiegel in der Verlagsankündigung zitiert. Christian Mürner, geboren 1948 in Zürich, arbeitet als Autor und Pädagoge in Hamburg.

Bibliografische Angaben zum Buch:

Christian Mürner, N – Narrheit, Soziale Vermittlung des Ambivalenten, 176 Seiten, zahlreiche Abb., 16,00 Euro, Textem Verlag Hamburg 2022, ISBN: 978-3-86485-260-2

Link zu weiteren Infos zum Buch:

https://www.textem-verlag.de/textem/theorie/kleiner-stimmungsatlas/498