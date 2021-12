München (kobiner) Vor über 20 Jahren schloss sich eine Gruppe von Frauen mit Behinderung mit dem Ziel zusammen, die eigene Lebenssituation und die anderer Mädchen und Frauen mit Behinderung zu verbessern. Gleichberechtigung und Integration waren damals ihre großen Ziele. Denn Frauen mit Behinderung spürten damals noch stärker als heute die doppelte Diskriminierung, die aus dieser Kombination entsteht. Im Jahr 2000 wurde das Büro der Netzwerkfrauen-Bayern eröffnet. Seitdem setzen sich hier Ehrenamtliche und fest angestellte Frauen mit Behinderung für die Ziele der Netzwerkfrauen ein. Ein Grund, das 20+1 Jahre Netzwerkfrauen-Bayern–Jubiläum am 12. Dezember um 16:00 Uhr mit einem Film zu feiern.

"Viel haben die Netzwerkfrauen-Bayern in diesen über zwei Jahrzehnten erreicht. Über die Ereignisse und Errungenschaften dieser Zeit zu erzählen ist traditionell der Inhalt einer Jubiläumsfeier. Da wir aufgrund der Pandemie nicht gemeinsam in einem Saal zusammen sein können, haben wir unsere Jubiläumsfeier einfach in den virtuellen Raum verlegt und wollen mit Ihnen zusammen online feiern: Am Sonntag, den 12. Dezember um 16:00 Uhr wird unser Jubiläums–Film auf unserer Homepage freigeschaltet. Besuchen Sie uns auf www.netzwerkfrauen-bayern.de und folgen Sie dort dem Link, zu unserem Jubiläumsfilm auf YouTube. Wir freuen uns, wenn Sie mit uns feiern!" So heißt es in der Ankündigung.

Natürlich kann der Film danach auch an einem anderen Tag angeschaut werden. Die Festschrift steht ebenfalls auf der Homepage zum Download bereit. Hier kann man sich auf 30 Seiten die Entstehungsgeschichte(n) der Netzwerkfrauen-Bayern von den Gründungsfrauen und Wegbegleitern/Wegbegleiterinnen erzählen lassen.