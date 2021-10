Gelbe Karte für E-Roller auf Gehwegen

Berlin (kobinet) Kreuz und quer auf Gehwegen stehende oder liegende Roller prägen mittlerweile Berlins Straßenbild und bilden eine gefährliche Unfallgefahr für viele Menschen, insbesondere Seniorinnen und Senioren und Menschen mit Behinderung. Blinde und sehbehinderte Menschen sind besonders betroffen, denn sie bemerken die unerwartete Barriere erst bei direkter Kollision. Im Rahmen der Woche des Sehens und anlässlich des Internationalen Tages des weißen Stocks am 15. Oktober zeigt der Allgemeine Blinden- und Sehbehindertenverein Berlin (ABSV) nun symbolisch die gelbe Karte.

"Bis 15. Oktober finden 1.000 E-Roller, die auf Gehwegen Passanten behindern, eine gelbe Karte an ihrem Lenker. Damit fordern wir die Rollerfahrenden, aber auch die Verleihfirmen zu mehr Rücksichtnahme auf. Unser Appell richtet sich auch an die Bezirke, die für Abstellplätze jenseits der Gehwege sorgen müssen", heißt es vonseiten des Verbandes. Mit der aktuellen Änderung des Straßengesetzes habe der Berliner Senat die Voraussetzungen geschaffen, dass das Abstellen von Leihfahrzeugen zukünftig stärker reguliert und Vandalismus sanktioniert werden kann. "Wir möchten jedoch nicht noch bis 2023 warten müssen, bis die Gesetzgebung in Kraft tritt. Bis dahin können zahlreiche Menschen über E-Roller stolpern und sich verletzen“, befürchtet ABSV-Vorsitzender Joachim Günzel. "Wir fordern sichere Gehwege sofort!“

Erste Maßnahmen sehe man nach Informationen des Verbandes bereits in Neukölln, wo an Parksünder Knöllchen verteilt werden und auf Gehwegen aufgesprühte Verbotszeichen daran erinnern, dass der Gehweg kein Parkplatz ist. Die Aktion wird unterstützt von Fuss e. V., dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband und der Woche des Sehens. Weitere Unterstützende seien willkommen.

Mehr Infos: www.absv.de/e-wie-e-roller

Hintergrund:

Die Woche des Sehens vom 8. bis 15. Oktober mit vielen Veranstaltungen steht in diesem Jahr unter dem Motto "Neue Einsichten“. Am 15. Oktober – zum Abschluss der Woche des Sehens – findet der internationale Tag des weißen Stocks statt. Der Aktionstag erinnert an die Entwicklung des weißen Stocks sowie der Orientierungs- und Mobilitätsschulungen, die blinden und sehbehinderten Menschen die Handhabung des weißen Stockes vermitteln. An diesem Tag fordern blinde und sehbehinderte Menschen in ganz Deutschland zu mehr Rücksicht auf, wie es in der Presseinformation des ABSV heißt.

Mehr Infos unter: www.woche-des-sehens.de