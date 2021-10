Zeitschrift ZB für behinderte Menschen im Beruf jetzt online

Greifswald (kobinet) Ab September 2021 wird die Zeitschrift „ZB für behinderte Menschen im Beruf“ der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen (BIH) in elektronischer Form verbreitet. Sie richtet sich an die Vertrauensleute der schwerbehinderten Menschen in Betrieben und Verwaltungen, Betriebs- und Personalräte, Inklusionsbeauftragte der Arbeitgeber und an alle Personen, die mit der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung befasst sind oder sonst ein Interesse daran haben. Die Zeitschrift erscheint quartalsweise und enthält viele aktuelle Informationen über das gesamte Aufgabengebiet. Darauf hat Henry Spradau die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht.

Die Ausgabe 3/2021 von ZB kann über den Link https://zb-magazin.bih.de/ausgabe-03-2021/gehoerlose-menschen-sehen-einfach-besser aufgerufen werden. Man kann ZB auch für den laufenden Bezug abonnieren unter https://zb-magazin.bih.de/digitales-abo, teilt Henry Spradau mit.