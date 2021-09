Barrierefrei auf die Tanzfläche gerollt

WIEN (kobinet) In der 45. Folge der Sendung "barrierefrei aufgerollt" des gleichnamigen BIZEPS-Projektes geht es dieses Mal um das Tanzen. In dieser Sendung werden die Zuhörer in die Welt des Tanzes entführt. Tanzen kann sehr vielfältig sein. Es kann eine Möglichkeit sein andere Menschen kennen zu lernen und Spaß zusammen zu haben, dabei ist es egal ob man im Rollstuhl sitzt oder nicht. Irgendwie tanzen kann jeder.

Worum geht es in diesem Podcast ? Zum Beispiel um das Schulprojekt Mellow Yellow. Es will Diversität und Inklusion mithilfe des Tanzes an Österreichs Schulen bringen. Die Performancekünstlerin Elisabeth Löffler spricht über das Projekt. Und auch Sabrina Gostner wird darüber sprechen, was ihr Tanzen als Wettbewerb bedeutet. Sie ist Rollstuhltanzsportlerin und im Moment auf Platz 7 der Weltrangliste.

Weitere Einzelheiten zu diesem aktuellen Podcast sind auch der Internetseite von "barrierefrei aufgerollt" zu erfahren.