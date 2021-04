Filme über Behinderung im DOK.fest München

MÜNCHEN (kobinet) Im DOK.fest München, dem internationalen Dokumentarfilmfestival in München stehen in diesem Jahr 131 Filme online auf der digitalen Leinwand und richtet sich somit an Zuschauerinnen und Zuschauer in ganz Deutschland. Darunter sind drei drei sehr unterschiedliche Filme über Behinderung:

Das sind Filme

Erstens über den erblindeten Australier Ben, der den Geschwindigkeitsrekord auf dem Motorrad brechen will.

Zweitens das Porträt einer Familie im Kampf um ein würdevolles Leben für den Sohn, der weder sehen noch hören kann.

Sowie drittens ein Film über eine junge Frau, die im Rollstuhl sitzt und um ein "normales" Leben als Frau.

Alle Filme sind ab dem 6. Mai unter diesem Link zu sehen.