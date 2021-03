Beratungsstelle für Barrierefreiheit soll entstehen

BERLIN (kobinet) In einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion zum Thema Barrierefreiheit in Europa bestätigt die Bundesregierung das Vorhaben, ein Beratungsangebot für Kleinstunternehmen bei der Bundesfachstelle für Barrierefreiheit zu schaffen.

Die Bundesregierung hat bisher aber nicht vor, technische Hilfsmittel wie automatisierte Tools für die Erstellung von weitgehend barrierefreien Internetseiten für Kleinstunternehmen zu fördern. Automatisierte Tools reichen aus Sicht der Bundesregierung jedoch nicht aus, um Websites barrierefrei zu gestalten. Werde die barrierefreie Gestaltung in den wesentlichen Elementen der Websites von Anfang an mit eingeplant, so sei Aufwand überschaubar.

Die Antwort der Bundesregierung auf diese Kleine Anfrage ist HIER insgesamt nachzulesen.