Auszeichnung für Integrationsbetrieb Bioladen & Bistro natürlich mainz

Mainz (kobinet) Bei der Leserwahl der Zeitschrift Schrot&Korn bescherten die Kund*innen dem Bioladen & Bistro natürlich mainz im Jahr der Pandemie die bisher besten Bewertungen: jeweils Silber für Fachberatung und Atmosphäre sowie zwei Bronze-Urkunden für nachhaltige Verpackung und den Gesamtdurchschnitt im Vergleich zu rund 2.500 teilnehmenden Bioläden im Land. Dies teilte die Gesellschaft für psychosoziale Einrichtungen (gpe) mit, die das Bistro und den Bioladen betreibt.

"In den Kommentaren hoben die Kund*innen besonders das freundliche Team und die kompetente Beratung hervor. Dabei hatten die Mitarbeitenden des Inklusionsbetriebs vor allem während des ersten Corona-Shutdowns sehr viel zusätzliche Arbeit zu bewältigen: Mehr Menschen kauften mehr und anders ein, so dass manche frisch gelieferte Ware nicht einmal den Weg ins Regal fand, sondern von der Palette direkt in die Einkaufskörbe wanderte. Die große Wertschätzung ist dem natürlich-Team ein zusätzlicher Ansporn, ihren Laden als Ort der Begegnungen und des Genusses weiter zu entwickeln, etwa durch die Aufnahme neuer spannender Lieferanten und die Einführung innovativer Mehrweg-Ideen im Bio-Bistro. Sobald es die Pandemie-Bestimmungen erlauben, sollen auch wieder die beliebten Verkostungen von Produkten lokaler Produzenten starten, und die gemütliche Außenterrasse in der Neustadt wird wieder zu Mittagstisch und Kaffee im Freien locken", heißt es in einer Presseinformation der gpe.