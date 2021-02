Online-Diskussion zur Landtagswahl auf YouTube

Stuttgart (kobinet) Aus Anlass der bevorstehenden Landtagswahl am 14. März in Baden-Württemberg veranstaltete das Zentrum selbstbestimmt Leben (ZsL) Stuttgart am 23. Februar eine Online-Podiumsdiskussion mit fünf Kandidat*innen des Wahlkreises Stuttgart I. Dabei wurden behindertenpolitische Themen diskutiert, die aktuell im Land von Interesse sind. Die Veranstaltung wurde nun für Interessierte auf YouTube eingestellt.

Schwerpunktmäßig wurde nach Informationen des ZsL Stuttgart über folgende Themenbereiche gesprochen: Erfahrungen im Umgang mit Menschen mit Behinderung und zu inklusiven Begegnungen, die konkrete Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in verschiedenen Bereichen sowie die Problematik der Priorisierung bei den Corona-Impfungen und der Möglichkeit, hierzu Nachbesserungen zu fordern und zu ermöglichen. Auch die zuhörenden Teilnehmer*innen der ca. 90-minütigen Online Veranstaltung beteiligten sich rege an der Diskussion und stellten Fragen an die Podiumsteilnehmer. Eine Aufzeichnung der Veranstaltung kann unter folgendem Link angesehen werden:

https://youtu.be/J1EXoEn94lQ