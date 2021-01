Online-Gespräch mit Angehörigen der Opfer der NS-“Euthanasie”-Morde

Berlin (kobinet) Das Team des Förderkreises Gedenkort T4 lädt mit Unterstützung des Vereins Kellerkinder zu einer Veranstaltung am Vorabend des Tags des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus zu einer Online-Veranstaltung mit einem Gespräch mit Angehörigen der Opfer der NS-“Euthanasie”-Morde am 26. Januar von 16:00 bis 17:30 Uhr ein.

Mitwirkend der Veranstaltung sind Jürgen Dusel, Beauftragter der Bundes-Regierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Daniela Martin, Historikerin und Angehörige, Jörg Waßmer, Historiker und Angehöriger im Gespräch mit Julia Gilfert, Angehörige und Vertreterin des Förderkreises Gedenkort T4, wie es in der Ankündigung für die Online-Veranstaltung heißt.

