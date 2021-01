Neues Buch zur Öffentlichkeitsarbeit in sozialen Vereinen erschienen

BERLIN (kobinet) Eine gute Öffentlichkeitsarbeit ist ein wichtige Voraussetzung dafür, dass ehrenamtliches Engagement in den sozialen Verbänden und Vereinen in der Öffentlichkeit bekannt sind und wahrgenommen werden. Nur auf dem Wege der Öffentlichkeitsarbeit können sich soziale Vereine letztlich auch eine Lobby schaffen. Mehr Öffentlichlichkeit zu erreichen, dazu kann das neue Buch des Berliner Journalisten Siegurd Seiftert, welches jetzt unter dem Titel "Wie bekommt mein Verein Öffentlichkeit ?" erschienen ist, ein guter Rateber sein.

In diesem Buch zeigt der Autor wie Öffentlichkeitsarbeit und Pressearbeit zusammenhängen sowie soziale Verbände über eine gute Arbeit auf diesen Feldern mehr Öffentlichkeit erreichen können.

Wichtig dafür ist, mehr über die Arbeitsweise der Medien zu erfahren, die Darstellungsformen der journalistischen Arbeit zu verstehen und zu lernen, die eigenen Informationen so auszuwählen, dass sie für die Medien Nachrichtenwert bekommen und durch die Redakteure gut zu bearbeiten sind. Über alle diese Punkte kann man in diesem Ratgeber mehr erfahren. In seinen Ausführungen bezieht sich Siegurd Seifert nicht nur auf die Printmedien sondern ebenso auf die Arbeit mit den "sozialen Medien". Auch das ist für soziale Vereine von Bedeutung, um mit effektiver Arbeit mehr Öffentlichkeit erreichen zu können.

Dieses fast 200 Seiten umfassende Buch ist jedem zu empfehlen, der in seinem Verein für Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, oder auf diesem Gebiet mehr tun möchte. Es enthält viele Ansätze und praktische Ratschäge, um mehr Öffentlichkeit für soziale Vereine zu erreichen. Wer es sich beschaffen möchte, kann es über den Buchhandel (Siegurd Seifert: "Wie bekommt mein Verein Öffentlichkeit? / ISBN: 9798590329441) oder über das Verkaufsportal "Amazon" zu bekommen.