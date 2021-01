Verbände fordern mehr Umweltgerechtigkeit

BERLIN (kobinet) Ein breites Bündnis von 29 Umwelt- und Sozialverbände sowie Organisationen fordert in einer gemeinsamen Resolution, dass in Städten und auf dem Land barrierefreie Zugänge zu naturnahen Grünflächen, Naturerfahrungsräumen oder Wäldern für alle Menschen in geringer Entfernung zu ihrer Wohnung verfügbar sind.

Die gemeinsame Erklärung stellt heraus, dass positive gemeinschaftliche Naturerlebnisse das soziale Miteinander stärken und entscheidende Beiträge für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen leisten. Aufenthalt, Spiel und Sport in der Natur tragen zudem wesentlich zu Gesundheit und Wohlbefinden der Bevölkerung bei. Deshalb fordern die Organisationen mehr Naturflächen und naturnahe Grünräume in den Städten und auf dem Land. Nach dem Verständnis der Unterzeichner dieser Erklärung ist das Erhalten und die Entwicklung naturnaher Lebensräume kein Luxus, sondern eine dringende Notwendigkeit.

Diese gemeinsame Erklärung mit einer Liste aller Verbände und Organisationen kann unter diesem Link heruntergeladen werden.