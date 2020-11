Trauer um Dr. Peter Radtke

München (kobinet) "Wir trauern um Dr. PETER RADTKE (Schriftsteller, Regisseur, Schauspieler)." Diese traurige Nachricht, die gestern am 29. November von der Arbeitsgemeinschaft Behinderung und Medien (abm) verbreitet wurde, berührt viele Menschen. Denn Peter Radtke war nicht nur sehr vielseitig, sondern hat sich in ganz verschiedenen Bereichen engagiert und dort viele Menschen getroffen und bewegt.

"Dr. Peter Radtke war Mitbegründer und über viele Jahre Geschäftsführer, im Anschluss Vorstandsvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Behinderung und Medien (abm) e.V. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie Gerti Radtke und Lei Radtke, sowie allen Angehörigen. Wir verlieren einen Vorkämpfer, Mentor und Freund", schrieben Thomas Weber (Vorstandsvorsitzender), Reinhard Kirchner (stellv. Vorstandsvorsitzender) und Hermann Hoebel (Geschäftsführer / Chefredakteur) im Namen der Vorstände, der Mitgliedsverbände und der Belegschaft der abm.

Peter Radtke kam am 19. März 1943 in Freiburg/Br. zur Welt, machte u.a. eine Ausbildung als Dolmetscher, Übersetzer und Handelskorrespondent in Englisch, Französisch und Spanisch. Über den zweiten Bildungsweg erwarb er das Abitur, studierte Germanistik und Romanistik in Regensburg und Genf und machte sein erstes Staatsexamen in Deutsch und Französisch. Seine Promotion machte er an der Universität Regensburg in Romanistik mit Nebenfach Germanistik über ein literaturwissenschaftliches Thema ("Das Problem 'Brüchigkeit' bei Rabelais, Diderot und Claudel"), hießt es auf seiner Internetseite u.a. zu seinem Lebenslauf.

