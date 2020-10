Dr. Ulrich Schneider Gast beim All Inclusive Podcast

Bonn (kobinet) Diese Woche ist Dr. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, zu Gast im All Inclusive Podcast der Aktion Mensch. Dort spricht er u.a. über Solidarität in unserer Gesellschaft.

"Gleiche Rechte für alle – viele von uns würden unterschreiben, dass das bei uns in Deutschland der Fall ist. Doch Dr. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, sieht das anders: Solange es Menschen gibt, die Privilegien genießen, die nur wenigen von uns vorbehalten sind, sei eine Gleichberechtigung nur ein Wunsch. In unserer neuen Folge 'All Inclusive' spricht Moderatorin Ninia LaGrande mit Dr. Schneider über Solidarität in unserer Gesellschaft und darüber, wie wir als Gesellschaft zusammenrücken können", heißt es in der Ankündigung des neuen Podcasts.

Link zum Podcast