Torhüterin Marie Schmidt feiert Liga-Debüt

HAMBURG / HENNEF (kobinet) Am Wochenende hatte in Hamburg der dritte Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga stattgefunden. Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben dabei am Borgweg insgesamt vier hochklassige Partien gesehen. Zwei Begegnungen konnten Corona-bedingt nicht ausgetragen werden. Im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft treffen im Rahmen des Saisonfinales am 24. Oktober 2020 in Magdeburg der FC St. Pauli und der MTV Stuttgart aufeinander.

Am Samstagabend hatte das Duell des Erstplatzierten FC St. Pauli im Spiel gegen den FC Schalke 04 stattgefunden. Die Rollen in diesem Spiel waren von Beginn an klar verteilt. St. Pauli spilete druckvoll, Schalke verteidigte und versuchte über Koparan und Kühnlein Nadelstiche zu setzen. Nach der Verletzung von Fabian Daus kam dann Marie Schmidt zu ihrem ersten Bundesliga-Einsatz im Schalker Torwarttrikot.

Weitere Einzelheiten zu den Spielen und den Resultaten können Lieberhaber und Freunde des Blindenfußballs HIER nachlesen.