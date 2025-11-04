Sozialverband fordert gefestigten Sozialstaat

DÜSSELDORF (kobinet)

Horst Vöge sagt etwas Wichtiges.

Der Verband kämpft für ihre Rechte.

Zum Beispiel: armen oder kranken Menschen.

Ein Sozial-Verband hilft Menschen mit Problemen.

Der VdK ist in Nordrhein-Westfalen.

Horst Vöge ist der Chef vom Sozial-Verband VdK.

Das bedeutet: Der Staat soll weniger Geld für Hilfen ausgeben.

Deutschland ist ein Sozial-Staat.

Ein Sozial-Staat hilft seinen Bürgern mit Geld.

Zum Beispiel: weniger Rente oder weniger Hilfs-Geld.

Kürzungen bedeutet: Man bekommt weniger Geld.

Jeden Tag wollen manche Menschen Kürzungen beim Sozial-Staat.

Der VdK fordert: Die Menschen sollen keine Angst haben.

Das bedeutet: Sie müssen sparen.

Sie müssen jeden Euro zweimal umdrehen.

Diese Menschen haben wenig Geld.

Er sagt: Das schadet armen Menschen.

Horst Vöge findet das nicht gut.

Beamte arbeiten für den Staat, zum Beispiel als Polizist oder Lehrer.

Auch Beamte sollen einzahlen.

Horst Vöge sagt: Alle sollen in die gesetzliche Rente einzahlen.

Rente ist Geld für alte Menschen vom Staat.

Zum Beispiel bei der Rente.

Aber: Der Sozial-Staat braucht neue Regeln.

Auch Selbst-Ständige sollen einzahlen.

Selbst-Ständige haben keinen Chef und arbeiten für sich selbst.

Auch Politiker und Politikerinnen sollen einzahlen.

Auch bei der Pflege muss sich etwas ändern.

Der VdK fordert eine Voll-Versicherung für die Pflege.

Eine Versicherung zahlt für Sie, zum Beispiel beim Arzt.