Regierung muss nachhaltiges Finanzkonzept für Krankenkassen vorlegen

Berlin (kobinet)

Zusatz-Beitrag bedeutet: Extra-Geld für die Kranken-Kasse.

Das Geld heißt: Zusatz-Beitrag.

Dann zahlen die Menschen nicht mehr Geld.

Die Kranken-Häuser sollen weniger Geld ausgeben.

Bundes-Regierung bedeutet: Eine Gruppe von Politikern leitet Deutschland.

Die Bundes-Regierung hat einen Plan.

Verena Bentele ist die VdK-Präsidentin.

Kranken-Kasse bedeutet: Eine Firma zahlt Arzt-Rechnungen für ihre Mit-glieder.

Den Zusatz-Beitrag zahlt man an die Kranken-Kasse.

Das Geld kommt zur normalen Gebühr dazu.

Die Menschen zahlen dieses Extra-Geld.

Jede Kranken-Kasse entscheidet selbst über die Höhe.

Die Menschen müssen dann mehr zahlen.

Die Kranken-Kassen sagen: Wir brauchen trotzdem mehr Geld.

Verena Bentele sagt: Der Plan ist nicht gut.

Der Verein hilft Menschen mit Behinderung.

Der VdK ist ein Verein.

VdK-Präsidentin bedeutet: Die Chefin vom Sozial-Verband VdK Deutschland.

Das ist nicht gut.

Die Regierung macht immer nur schnelle Lösungen.

Verena Bentele sagt: Die Bundes-Regierung hat keinen guten Plan.

1 Prozent ist 1 von 100 Teilen.

Prozent bedeutet: Ein Teil von hundert.

Vielleicht mehr als 3 Prozent.

Das heißt: Ausgaben-Moratorium.

Und die Ausgaben sollen gleich bleiben.

Alle Menschen zahlen Steuern an den Staat.

Steuer-Geld bedeutet: Geld für den Staat.

Die Regierung soll mehr Steuer-Geld geben.

Die Regierung hat wichtige Dinge vergessen.

Ausgaben-Moratorium bedeutet: Pause beim Geld-Ausgeben.

Der Staat gibt für eine Zeit kein Geld aus.

Verena Bentele sagt noch etwas Wichtiges:

Die Kranken-Versicherung muss besser werden.

Alle Menschen sollen gleich behandelt werden.

Reiche Menschen sollen nicht weglaufen können.