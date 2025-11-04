Kein Ende des bildungspolitischen Etikettenschwindels

Düsseldorf (kobinet)
Eine Arbeits-Gruppe hat 2 Jahre lang gearbeitet.
Die Arbeits-Gruppe heißt: Enquete-Kommission.
Das ist eine Gruppe für den Land-Tag.
Die Gruppe sammelt Wissen zu einem Thema.
Dann macht die Gruppe Vorschläge.
Der Land-Tag von Nord-Rhein-Westfalen hat die Gruppe beauftragt.
Im Land-Tag arbeiten Politiker.
Die Politiker sind aus dem Bundes-Land.
Sie machen Gesetze.
Beauftragt bedeutet: Jemand bekommt eine Aufgabe.
Das Thema war: Chancen-Gleichheit in der Bildung.
Das bedeutet: Alle Menschen haben die gleichen Chancen.
Niemand wird benachteiligt.
Zum Beispiel beim Lernen in der Schule.
Die Kommission hat Empfehlungen gemacht.
Das sind gute Rat-Schläge.
Menschen sagen: Das solltet ihr so machen.
Die Rat-Schläge sind nicht zwingend.
Aber sie helfen bei Entscheidungen.
Was soll besser werden in der Bildung?
Aber die Empfehlungen sind nicht gut genug.
Das sagt Doktor Brigitte Schumann.
Ein Doktor kennt sich sehr gut aus.
Sie ist Bildungs-Journalistin.
Sie schreibt über Schulen.
Sie schreibt über Lernen.
Sie berichtet über Kinder-Gärten und Unis.
Die Empfehlungen erfüllen wichtige Ansprüche nicht.
Zum Beispiel: demokratische Ansprüche.
Demokratie bedeutet: Das Volk bestimmt mit.
Das bedeutet: Alle Menschen sollen mit-bestimmen können.
Jeder soll seine Meinung sagen dürfen.
Und: menschen-rechtliche Ansprüche.
Menschen-Rechte sind Rechte für alle Menschen.
Alle Menschen haben die gleichen Rechte.
Zum Beispiel: Recht auf Leben und Freiheit.
Jeder Mensch hat ein Recht auf Bildung.
Doktor Brigitte Schumann hat einen Text geschrieben.
Der Text steht auf der Internet-Seite bildungs-klick.
Dort erklärt sie ihre Meinung genauer.
Hier ist der Link zum Text von Doktor Brigitte Schumann.
Düsseldorf (kobinet) "Zwei Jahre lang hat die Enquetekommission im Auftrag des Landtags von Nordrhein-Westfalen zum Thema 'Chancengleichheit in der Bildung' gearbeitet. Aber demokratische und menschenrechtliche Ansprüche an Bildung löst die Kommission mit ihren Handlungsempfehlungen nicht ein." So das Resümee der Bildungsjournalistin Dr. Brigitte Schumann. In einem Beitrag für die Plattform bildungsklick hat sie sich dem Thema ausführlicher gewidmet.
