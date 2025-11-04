Kein Ende des bildungspolitischen Etikettenschwindels

Düsseldorf (kobinet)

Der Land-Tag von Nord-Rhein-Westfalen hat die Gruppe beauftragt.

Dann macht die Gruppe Vorschläge.

Die Gruppe sammelt Wissen zu einem Thema.

Das ist eine Gruppe für den Land-Tag.

Die Arbeits-Gruppe heißt: Enquete-Kommission.

Eine Arbeits-Gruppe hat 2 Jahre lang gearbeitet.

Das bedeutet: Alle Menschen haben die gleichen Chancen.

Das Thema war: Chancen-Gleichheit in der Bildung.

Beauftragt bedeutet: Jemand bekommt eine Aufgabe.

Sie machen Gesetze.

Die Politiker sind aus dem Bundes-Land.

Im Land-Tag arbeiten Politiker.

Die Rat-Schläge sind nicht zwingend.

Menschen sagen: Das solltet ihr so machen.

Das sind gute Rat-Schläge.

Die Kommission hat Empfehlungen gemacht.

Zum Beispiel beim Lernen in der Schule.

Aber sie helfen bei Entscheidungen.

Was soll besser werden in der Bildung?

Aber die Empfehlungen sind nicht gut genug.

Das sagt Doktor Brigitte Schumann.

Ein Doktor kennt sich sehr gut aus.

Sie ist Bildungs-Journalistin.