Kein Ende des bildungspolitischen Etikettenschwindels

Veröffentlicht am 04.11.2025 05:30 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Dr. Brigitte Schumann
Foto: Bildungsklick

Düsseldorf (kobinet) "Zwei Jahre lang hat die Enquetekommission im Auftrag des Landtags von Nordrhein-Westfalen zum Thema 'Chancengleichheit in der Bildung' gearbeitet. Aber demokratische und menschenrechtliche Ansprüche an Bildung löst die Kommission mit ihren Handlungsempfehlungen nicht ein." So das Resümee der Bildungsjournalistin Dr. Brigitte Schumann. In einem Beitrag für die Plattform bildungsklick hat sie sich dem Thema ausführlicher gewidmet.

Link zum Beitrag von Dr. Brigitte Schumann

Ottmar Miles-Paul Nachricht

