Gewalt hat viele Gesichter – und keine Ausrede: Online-Fachtagung zum Gewaltschutz am 25. November 2025

Berlin (kobinet)

Frauen mit Behinderung erleben oft Gewalt. Behinderung bedeutet: Manche Sachen sind schwierig. Man braucht mehr Hilfe als andere Menschen. Sie erleben 2 bis 3 mal mehr Gewalt. Das ist mehr als Frauen ohne Behinderung. In Deutschland arbeiten über 130 Tausend Frauen mit Behinderung.

Sie arbeiten in besonderen Werk-Stätten. Diese Werk-Stätten sind für behinderte Menschen. Werk-Statt bedeutet: Ein Raum zum Arbeiten. Dort arbeiten Menschen und stellen Dinge her. Seit 2021 gibt es ein neues Gesetz. Das Gesetz sagt: Einrichtungen brauchen Gewalt-Schutz-Konzepte.

Gewalt-Schutz-Konzepte sind Pläne gegen Gewalt. Die Pläne sollen Menschen schützen. Die Pläne zeigen: So können wir Gewalt verhindern. Aber die Umsetzung klappt oft nicht gut. Umsetzung bedeutet: Die Pläne werden wirklich gemacht. Man setzt die Ideen in die Tat um.

Es gibt noch viele Probleme. Es gibt eine Tagung am 25. November 2025. Tagung bedeutet: Viele Menschen treffen sich. Sie sprechen über ein wichtiges Thema. Sie tauschen Wissen und Erfahrungen aus. Die Tagung macht das Bundes-Netz-Werk der Frauen-Beauftragten.

Netz-Werk bedeutet: Eine Gruppe von Menschen. Die Menschen arbeiten zusammen. Frauen-Beauftragte sind Vertreterinnen für Frauen. Sie setzen sich für die Rechte von Frauen ein. Sie helfen Frauen bei Problemen. Der Name der Tagung ist: Starke.Frauen.Machen.

Der Titel ist: Starke.Frauen.Machen. gegen Gewalt. Die Tagung ist online. Mehr Infos gibt es hier: starke-frauen-machen-gegen-gewalt.de Der 25. November ist ein besonderer Tag. Es ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Das ist ein Tag für Frauen und ihre Rechte.

Der Tag ist jedes Jahr am 25. November. An diesem Tag setzen viele Menschen ein Zeichen. Bei der Tagung kommen viele Menschen zusammen. Es kommen Frauen-Beauftragte. Es kommen Fach-Kräfte aus Werk-Stätten. Fach-Kräfte sind Menschen mit einer Ausbildung.

Sie kennen sich gut mit ihrer Arbeit aus. Es kommen auch Politiker. Es gibt Gruß-Botschaften von wichtigen Personen. Jürgen Dusel kommt. Er ist der Beauftragte für Menschen mit Behinderungen. Beauftragte sind Vertreter von einer Gruppe.

Sie haben eine besondere Aufgabe bekommen. Sie setzen sich für die Gruppe ein. Karin Prien kommt auch. Sie ist die Bundes-Ministerin für Familie und Frauen. Ministerin bedeutet: Eine wichtige Politikerin. Die Ministerin arbeitet in der Regierung.

Auch Corinna Rüffer kommt. Sie ist von den Grünen. Und Kathrin Gebel kommt. Sie ist von der Partei Die Linke. Das zeigt: Das Thema ist sehr wichtig. Die Tagung ist barriere-arm.

Barriere-arm bedeutet: Es gibt nur wenige Hindernisse. Fast alle Menschen können teilnehmen. Es gibt Deutsche Gebärden-Sprache. Gebärden-Sprache bedeutet: Eine Sprache mit den Händen. Gehörlose Menschen sprechen so. Es gibt Einfache Sprache.

Es gibt technischen Support. Support bedeutet: Hilfe bei Problemen. Die Tagung ist online. Das bedeutet: Sie ist im Internet. Menschen aus ganz Deutschland können mitmachen. Die Teilnahme kostet kein Geld.

Am Ende gibt es eine digitale Mitmach-Aktion. Mitmach-Aktion bedeutet: Eine Aktion im Internet. Viele Menschen können dabei mit-machen. Zum Beispiel können Menschen Fotos hoch-laden. Oder Menschen können ihre Meinung schreiben. Diese Aktion macht das Thema bekannter.

Informationen zur Veranstaltung