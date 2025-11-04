Menu Close

Gewalt hat viele Gesichter – und keine Ausrede: Online-Fachtagung zum Gewaltschutz am 25. November 2025

Veröffentlicht am 04.11.2025 05:28 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
info Zeichen
info schwarz
Foto: Susanne Göbel

Berlin (kobinet) Frauen mit Behinderung erleben verschiedenartige Formen von Gewalt zwei- bis dreimal häufiger als Frauen ohne Behinderung. In Deutschland arbeiten über 130.000 behinderte Frauen in Werkstätten für behinderte Menschen. Gewaltschutzkonzepte sind seit 2021 in Einrichtungen der Eingliederungshilfe gesetzlich vorgeschrieben – die Umsetzung in der Praxis zeigt jedoch: Zwischen Anspruch und Wirklichkeit bleibt eine große Lücke. Vor diesem Hintergrund veranstaltet das Bundes-Netzwerk der Frauen-Beauftragten in Einrichtungen – Starke.Frauen.Machen am 25. November 2025 die Online-Fachtagung "Starke.Frauen.Machen. gegen Gewalt: Gewalt hat viele Gesichter - und keine Ausrede". Damit setzt das Bundes-Netzwerk am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen ein Zeichen und bringt Frauenbeauftragte, Fachkräfte aus Werkstätten, Beratungsstellen und Politik zusammen, wie es in der Ankündigung der Veranstaltung heißt.

Grußbotschaften von Jürgen Dusel, Beauftragter der Bundesregierung für Menschen mit Behinderungen, und Karin Prien (Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen, Jugend) unterstreichen die politische Relevanz des Themas. Auch Corinna Rüffer (Bündnis 90/Die Grünen, teilhabepolitische Sprecherin) und Kathrin Gebel (Die Linke, frauenpolitische Sprecherin) werden bei der Veranstaltung Beiträge leisten.

Die Online-Fachtagung ist kostenfrei und barrierearm gestaltet: Deutsche Gebärdensprache, Einfache Sprache und technischer Support ermöglichen eine breite Teilnahme. Das Online-Format ermöglicht die Teilnahme für Menschen aus ganz Deutschland. Zum Abschluss der Fachtagung wird eine digitale Mitmach-Aktion angeboten, die das Thema Gewaltschutz weiter in die Öffentlichkeit tragen wird.

Informationen zur Veranstaltung

Titel: Gewalt hat viele Gesichter – und keine Ausrede
Datum: Montag, 25. November 2025
Zeit: 09:30 – 14:30 Uhr
Format: Online-Fachtagung, barrierearm
Teilnahme: Kostenfrei
Anmeldung: https://starke-frauen-machen-gegen-gewalt.de
Kontakt: [email protected]

Ottmar Miles-Paul Nachricht

