Menu Close

Die Moral von der Geschicht? Über Biopolitik, Bioethik und den Wert des Lebens in Deutschland

Veröffentlicht am 04.11.2025 04:50 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Infozeichen
Info blau Symbol
Foto: Susanne Göbel

Essen / Münster / Lübeck (kobinet) "'Die Moral von der Geschicht‘? Über Biopolitik, Bioethik und den Wert des Lebens in Deutschland", so lautet der Titel von Vorträgen und einem Gespräch mit Petra Gehring, Dagmar Herzog, Jonas Schmidt, die Online (ZOOM) & in Präsenz im Gartensaal im Kulturwissenschaftlichen Institut Essen (KWI) in der Goethestraße 31 in 45128 Essen am 4. November 2025 stattfinden.

Link zur kostenfreien Veranstaltung und zum Link

Links zu weiteren Veranstaltungen zum Thema:

https://katho-nrw.de/events/detailansicht/dagmar-herzog-eugenische-phantasmen

am 5.11. in Münster, leider wohl nicht online zuschaltbar

https://www.zkfl.de/vermitteln/tagungen-und-vortraege/eugenische-phantasmen.html

am 8.11. in Lübeck, leider bisher auch nicht online zuschaltbar

Ottmar Miles-Paul Nachricht

Diesen Beitrag teilen

Lesermeinungen

Bitte beachten Sie unsere Regeln in der Netiquette, unsere Nutzungsbestimmungen und unsere Datenschutzhinweise.

Sie müssen angemeldet sein, um eine Lesermeinung verfassen zu können. Sie können sich mit einem bereits existierenden Disqus-, Facebook-, Google-, Twitter-, Microsoft- oder Youtube-Account schnell und einfach anmelden. Oder Sie registrieren sich bei uns, dazu können Sie folgende Anleitung lesen: Link
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Lesermeinungen
Neueste
Älteste
Inline Feedbacks
Alle Lesermeinungen ansehen

Unsere Unterstützer

Logo Firma dimedis

Superdesk Logo

und

Logo NC Klage

Logo Schulrecht

Unsere Kooperationspartner

Copyright © 2002 – 2025 kobinet e.V. | Alle Rechte vorbehalten.

0
Wir würden gerne Ihre Meinung lesen, schreiben Sie einen Leserbrief!x