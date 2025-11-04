Die Moral von der Geschicht? Über Biopolitik, Bioethik und den Wert des Lebens in Deutschland

Essen / Münster / Lübeck (kobinet)

Am 4. November 2025 gibt es Vorträge. Es gibt auch ein Gespräch. Die Themen sind:

Bio-Politik bedeutet: Politik über den Körper und das Leben. Bio-Ethik bedeutet: Regeln für Medizin und Forschung.

Die Veranstaltung ist am 4. November 2025. Veranstaltung bedeutet: Ein Treffen von Menschen. Menschen kommen zusammen. Zum Beispiel ein Konzert oder eine Feier. Sie ist im Kultur-Wissenschaftlichen Institut Essen. Das ist ein Ort zum Forschen.

Menschen arbeiten dort über Kultur. Kultur bedeutet: Kunst und Lebens-Art von Menschen. Sie schreiben Texte darüber. Die Abkürzung ist: KWI. Die Adresse ist: Goethe-Straße 31. Die Stadt ist: Essen.

Die Post-Leit-Zahl ist: 45128. Post-Leit-Zahl bedeutet: Eine Nummer für Adressen. Die Post braucht diese Nummer. So findet die Post dein Haus. Der Raum heißt: Garten-Saal.

Man kann vor Ort dabei sein. Man kann auch online dabei sein. Das Computer-Programm heißt: ZOOM. Computer-Programm bedeutet: Eine Hilfe am Computer. Damit kann man verschiedene Sachen machen. Zum Beispiel sprechen mit anderen Menschen.

Die Veranstaltung kostet nichts. Diese Personen sprechen:

Weitere Veranstaltungen zum Thema

Am 5. November 2025 ist eine Veranstaltung. Die Veranstaltung ist in Münster. Dagmar Herzog spricht über eugenische Phantasmen. Eugenische Phantasmen bedeutet: Gefährliche alte Ideen. Menschen wollten andere Menschen aussuchen. Sie dachten: Nur bestimmte Menschen sind gut.

Diese Ideen sind falsch. Diese Ideen sind verboten. Diese Veranstaltung ist nur vor Ort. Man kann nicht online dabei sein. Hier klicken für mehr Infos