Essen / Münster / Lübeck (kobinet)
Am 4. November 2025 gibt es Vorträge.
Es gibt auch ein Gespräch.
Die Themen sind:
Bio-Politik bedeutet: Politik über den Körper und das Leben.
Bio-Ethik bedeutet: Regeln für Medizin und Forschung.
Die Veranstaltung ist am 4. November 2025.
Veranstaltung bedeutet: Ein Treffen von Menschen.
Menschen kommen zusammen.
Zum Beispiel ein Konzert oder eine Feier.
Sie ist im Kultur-Wissenschaftlichen Institut Essen.
Das ist ein Ort zum Forschen.
Menschen arbeiten dort über Kultur.
Kultur bedeutet: Kunst und Lebens-Art von Menschen.
Sie schreiben Texte darüber.
Die Abkürzung ist: KWI.
Die Adresse ist: Goethe-Straße 31.
Die Stadt ist: Essen.
Die Post-Leit-Zahl ist: 45128.
Post-Leit-Zahl bedeutet: Eine Nummer für Adressen.
Die Post braucht diese Nummer.
So findet die Post dein Haus.
Der Raum heißt: Garten-Saal.
Man kann vor Ort dabei sein.
Man kann auch online dabei sein.
Das Computer-Programm heißt: ZOOM.
Computer-Programm bedeutet: Eine Hilfe am Computer.
Damit kann man verschiedene Sachen machen.
Zum Beispiel sprechen mit anderen Menschen.
Die Veranstaltung kostet nichts.
Diese Personen sprechen:
Mehr Infos gibt es hier:
Weitere Veranstaltungen zum Thema
Am 5. November 2025 ist eine Veranstaltung.
Die Veranstaltung ist in Münster.
Dagmar Herzog spricht über eugenische Phantasmen.
Eugenische Phantasmen bedeutet: Gefährliche alte Ideen.
Menschen wollten andere Menschen aussuchen.
Sie dachten: Nur bestimmte Menschen sind gut.
Diese Ideen sind falsch.
Diese Ideen sind verboten.
Diese Veranstaltung ist nur vor Ort.
Man kann nicht online dabei sein.
Am 8. November 2025 ist eine Veranstaltung.
Die Veranstaltung ist in Lübeck.
Das Thema ist auch: Eugenische Phantasmen.
Diese Veranstaltung ist nur vor Ort.
Man kann nicht online dabei sein.
Essen / Münster / Lübeck (kobinet) "'Die Moral von der Geschicht‘? Über Biopolitik, Bioethik und den Wert des Lebens in Deutschland", so lautet der Titel von Vorträgen und einem Gespräch mit Petra Gehring, Dagmar Herzog, Jonas Schmidt, die Online (ZOOM) & in Präsenz im Gartensaal im Kulturwissenschaftlichen Institut Essen (KWI) in der Goethestraße 31 in 45128 Essen am 4. November 2025 stattfinden.
Link zur kostenfreien Veranstaltung und zum Link
Links zu weiteren Veranstaltungen zum Thema:
https://katho-nrw.de/events/detailansicht/dagmar-herzog-eugenische-phantasmen
am 5.11. in Münster, leider wohl nicht online zuschaltbar
https://www.zkfl.de/vermitteln/tagungen-und-vortraege/eugenische-phantasmen.html
am 8.11. in Lübeck, leider bisher auch nicht online zuschaltbar
