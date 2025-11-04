BR24 berichtet über Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz für blinde Menschen

München (kobinet)
Computer können Menschen helfen.
Diese Computer heißen: Künstliche Intelligenz.
Das sind Computer·programme.
Die Programme können denken und lernen wie ein Mensch.
Die Abkürzung ist: KI.
Menschen haben gefragt:
Wie hilft KI blinden Menschen?
Experten haben darüber gesprochen.
Das sind Personen mit viel Wissen und Erfahrung.
Es gibt viele gute Computer·programme mit KI.
Aber man muss auch vorsichtig sein.
Das steht in einem Beitrag.
Ein Beitrag ist ein Text oder ein Film.
Der Text steht in der Zeitung oder im Internet.
Oder der Film läuft im Fernsehen.
Der Beitrag ist von BR24.
Der Titel ist: Wie KI Blinden hilft.
Sabine Lohner hat den Beitrag gefunden.
Sie hat kobinet-nachrichten informiert.
Das ist eine Internet-Seite mit Nachrichten für Menschen mit Behinderung aus ganz Deutschland.
München (kobinet) "Künstliche Intelligenz kann Menschen vielseitig helfen. Bei BR24 haben User gefragt, wie KI den Alltag von Blinden verändern kann. Gespräche mit Experten zeigen: Es gibt einige hilfreiche Produkte und Anwendungen. Doch es ist auch Vorsicht geboten." So heißt es in der Einführung eines Beitrags von BR24 mit dem Titel "Wie KI Blinden hilft: 'Als Hilfsmittel nicht mehr wegzudenken'", auf den Sabine Lohner die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht hat.
