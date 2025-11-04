BR24 berichtet über Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz für blinde Menschen

München (kobinet)

Die Abkürzung ist: KI.

Die Programme können denken und lernen wie ein Mensch.

Das sind Computer·programme.

Wie hilft KI blinden Menschen?

Experten haben darüber gesprochen.

Das sind Personen mit viel Wissen und Erfahrung.

Es gibt viele gute Computer·programme mit KI.

Aber man muss auch vorsichtig sein.

Das steht in einem Beitrag.