BR24 berichtet über Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz für blinde Menschen

Veröffentlicht am 04.11.2025 07:16 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
München (kobinet) "Künstliche Intelligenz kann Menschen vielseitig helfen. Bei BR24 haben User gefragt, wie KI den Alltag von Blinden verändern kann. Gespräche mit Experten zeigen: Es gibt einige hilfreiche Produkte und Anwendungen. Doch es ist auch Vorsicht geboten." So heißt es in der Einführung eines Beitrags von BR24 mit dem Titel "Wie KI Blinden hilft: 'Als Hilfsmittel nicht mehr wegzudenken'", auf den Sabine Lohner die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht hat.

