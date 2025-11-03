Novemberblues im Herbst der kriegsdienstlichen Mobilmachung

Staufen (kobinet)
Wir sind nicht im Krieg.
Aber auch nicht mehr im Frieden.
Das sagt Kanzler Merz im Oktober.
Das ist ein schwieriger Zustand.
BND-Chef Jäger sagt dann:
Der Bundes-Nachrichten-Dienst ist ein Geheim-Dienst in Deutschland.
Die Abkürzung ist BND.
Der BND-Chef ist der oberste Leiter.
Wir stehen schon im Feuer.
Einige Menschen wollen zurück-kämpfen.
Andere fügen sich dem Schicksal.
Politiker sagen: Wir tun alles für eure Sicherheit.
Manche Menschen folgen ihnen.
Sie nehmen Waffen in die Hand.
Oder sie kaufen Not-Vorräte ein.
Das Bundes-Amt rät dazu.
Viele glauben: Der Krieg kommt.
Und wir können nichts dagegen tun.
Der Kolumnist ist traurig darüber.
Ein Kolumnist schreibt regel-mäßig seine Meinung für eine Zeitung.
Seine Texte heißen Kolumnen.
Er sieht einen Nebel.
Das ist der Nebel des Kriegs.
Clausewitz hat einmal gesagt:
Carl von Clausewitz war ein General vor 200 Jahren in Preußen.
Er schrieb wichtige Bücher über Krieg.
Krieg ist die Fort-Setzung der Politik.
Fort-Setzung bedeutet: Etwas geht weiter wie vorher.
Aber mit anderen Mitteln.
Der Kolumnist sagt dazu:
Schlechte Politik wird mit Krieg fort-gesetzt.
Und das ist noch viel schlimmer.
Der Kolumnist macht da nicht mit.
Er wird sich nicht kriegs-tüchtig machen.
Kriegs-tüchtig bedeutet: Bereit für den Krieg mit genug Soldaten und Waffen.
Das hat er im Oktober geschrieben.
Jetzt schreibt er noch mehr dazu.
Vielleicht helfen diese Gedanken.
Dann wird der Kriegs-Nebel etwas lichter.
Was ist mit Inklusion im Krieg?
Inklusion bedeutet: Alle Menschen können überall mitmachen.
Das gilt auch für Menschen mit Behinderung.
Aber jetzt kommt ein neues Problem.
Jetzt sollen alle kriegs-tüchtig werden.
Auch Menschen mit Behinderung.
Das ist eine dunkle Seite von Inklusion.
Früher gab es Leistungs-Druck.
Und man musste sich selbst optimieren.
Das bedeutet: Man musste immer besser werden.
Jetzt kommt noch etwas dazu.
Jetzt soll man auch Krieg können.
Das fordert der oberste Bundes-Wehr-Soldat.
Der Kalte Krieg war ein Streit zwischen USA und Sowjetunion von 1947 bis 1989.
Da hat der Staat 2 Dinge versprochen:
Wohl-Fahrt und Sicherheit.
Wohl-Fahrt bedeutet: Der Staat kümmert sich.
Und das hat auch geklappt.
Aber heute ist das anders.
Heute gibt es weniger Wohl-Fahrt.
Der Staat streicht Leistungen.
Das betrifft besonders Menschen mit Behinderung.
Sie brauchen diese Leistungen sehr.
Aber sie bekommen immer weniger davon.
Und gleichzeitig sollen sie kriegs-tüchtig werden.
Der Kolumnist findet:
Inklusion klappt nur im Frieden.
Und in einer reichen Gesellschaft.
Menschen mit Behinderung brauchen Frieden.
Sie können keine Gewalt gebrauchen.
Schon gar nicht kriegerische Gewalt.
Sie brauchen ein friedliches Leben.
Ohne Über-Lebens-Kampf.
Über-Lebens-Kampf bedeutet: Nur die Stärksten überleben.
Aber jetzt kommt Kampf und Krieg zurück.
Das ist sehr schlecht für diese Menschen.
Ein friedliches Leben wird wieder zur Utopie.
Utopie bedeutet: Ein ferner Traum.
Die Menschen wollen Frieden.
Diese Menschen werden ausgelacht.
Man nennt sie: Die 5. Kolonne Putins.
5. Kolonne bedeutet: Geheime Helfer im eigenen Land für den Feind.
Putin ist der Chef von Russland.
Das bedeutet: Sie helfen dem Feind.
Die Kriegs-Befürworter jagen sie vom Acker.
Kriegs-Befürworter finden Krieg gut und wollen ihn führen.
Widerstand gegen den Miss-Brauch von Gefühlen!
Der Kolumnist beschreibt, was passiert.
Das kann jeder Unbe-Teiligte sehen.
Unbe-Teiligter bedeutet: Jemand macht nicht mit.
Der andere Teil von ihm leistet Widerstand.
Aber nur passiven Widerstand.
Passiv bedeutet: Er macht einfach nicht mit.
Er will nicht zurück in eine Kriegs-Zeit.
Er will nicht zurück in die Barbarei.
Barbarei bedeutet: Grausame Gewalt.
Er fängt damit an zu schreiben.
Das ist sein Anfang des Widerstands.
Mehr kann er wahrscheinlich nicht tun.
Das liegt an seinem Alter.
Er ist ein alter Mensch.
Er kann wenig aus-Richten.
Aus-Richten bedeutet hier: Etwas bewirken.
Er kennt keine Mit-Streiter.
Es gibt keine Initiative: Krüppel gegen Krieg.
Nicht-Behinderte sagen ihm manchmal:
Lasst die Behinderten in Ruhe.
Sie sind die Schwächsten.
Sie werden als Letzte auf-Mucken.
Auf-Mucken bedeutet: Sich wehren.
Und sie werden als Erste kuschen.
Im Ernst-Fall bekommen sie als Letzte Hilfe.
Und man gibt sie als Erste auf.
Das macht die kriegs-dienstliche Solidar-Gemeinschaft.
Solidar-Gemeinschaft bedeutet: Alle halten zusammen.
Aber nur die Starken werden wirklich unterstützt.
Menschen mit Behinderung sollen dankbar sein.
Sie sollen sich nicht beschweren.
Sie sollen keinen Stress machen.
Aber der Kolumnist ist undankbar.
Das kann er sich leisten.
Er ist alt und aus dem Leben heraus.
Man kann ihn nicht mehr bestrafen.
Was will man ihm noch weg-Nehmen?
Nur mit moralischer Miss-Billigung.
Miss-Billigung bedeutet: Ablehnung.
Man wirft ihm Undankbarkeit vor.
Das ist ihm aber egal.
Die Kriegs-Befürworter sagen:
Du bist undankbar für Freiheit.
Demokratie bedeutet auf Deutsch: Herrschaft des Volkes.
Das Volk bestimmt mit.
Und du bist un-Solidarisch.
Un-Solidarisch bedeutet: Du hältst nicht mit.
Du lässt andere für dich kämpfen.
Und du profitierst davon.
Dieser Vorwurf wird schnell zu Hass.
Die Menschen wünschen Bestrafung.
Das musste Ole Nymoen erleben.
Er hat gesagt: Ich kämpfe nicht.
Dafür hat er viel Hass bekommen.
Viele wollten ihn bestrafen.
Ist Demokratie ein Geschenk?
Manche sagen: Demokratie ist ein Geschenk.
Du sollst dankbar dafür sein.
Und du sollst sie mit der Waffe verteidigen.
Der Kolumnist findet: Das ist Erpressung.
Erpressung bedeutet: Man will dich zwingen durch Schuld-Gefühle.
Die Herrschenden wollen Zustimmung erzwingen.
Für ihre schlechte Politik.
Aber: Demokratie ist kein Geschenk.
Das ist eine Legende.
Legende bedeutet hier: Eine falsche Geschichte.
Es ist viel komplizierter.
Der Kolumnist wurde 1951 geboren.
Seine Eltern haben ihm das Leben geschenkt.
Aber niemand hat ihm Demokratie geschenkt.
Heute sagen manche:
Du genießt Freiheit und Sicherheit.
Das verdankst du der Regierung und der Bundes-Wehr.
Aber der Kolumnist lehnt dieses Geschenk ab.
Er nennt es ein Danaer-Geschenk.
Das bedeutet: Ein vergiftetes Präsent.
Er fürchtet dieses Geschenk mehr als Putin.
Er will diese Sicherheit nicht.
Auch nicht geschenkt.
Frust wird zu Hass auf Friedens-Freunde
Der Kolumnist fragt sich:
Woher kommt der Hass?
Warum sind Menschen so aggressiv?
Er hat eine Erklärung dafür.
Die Menschen sind frustriert.
Frustriert bedeutet: Enttäuscht und wütend.
Sie leben im Neo-Liberalismus.
Neo-liberalismus ist eine politische Idee.
Der Staat soll wenig bestimmen.
Neo-Liberalismus bedeutet: Jeder kämpft für sich allein.
Es gibt viel Konkurrenz.
Konkurrenz bedeutet: Man kämpft gegen-Einander.
Das ist sehr anstrengend.
Die meisten Menschen verlieren diesen Kampf.
Wenige gewinnen Reichtum und Anerkennung.
Viele sind erschöpft und geschlagen.
Aber sie dürfen das nicht zeigen.
Sie dürfen nicht sagen: Ich habe verloren.
Das ist verboten.
Jetzt kommt die Forderung: Seid solidarisch!
Solidarität bedeutet: Menschen helfen einander.
Der Staat hilft den Menschen.
Ihr sollt kriegs-tüchtig werden!
Und plötzlich dürfen sie ihre Wut zeigen.
Sie dürfen auf andere Menschen schimpfen.
Auf die Menschen, die nicht mitmachen wollen.
Das ist moralisch erlaubt.
Früher hieß es: Jeder ist allein.
Jeder kämpft nur für sich selbst.
Jetzt heißt es plötzlich: Wir sind alle eine Gemeinschaft.
Wir halten alle zusammen.
Das ist verwirrend.
Aber gegen die Un-Solidarität im Neo-Liberalismus:
Da regt sich kein Protest.
Man darf diese Gesellschaft nicht kritisieren.
Aber man darf jetzt Menschen hassen.
Menschen, die keine Waffen nehmen wollen.
Das ist zum ersten Mal erlaubt.
Die Verlierer im Neo-Liberalismus sind frustriert.
Sie leiden unter dem Solidaritäts-Mangel.
Und unter der Un-Gerechtigkeit.
Jetzt finden sie ein Ziel für ihre Wut.
Sie richten ihre Wut gegen Friedens-Freunde.
Das ist aber das falsche Ziel.
Diese Menschen bräuchten ihre Energie woanders.
Sie sollten kämpfen für eine bessere Gesellschaft.
Kapitalismus ist eine Gesellschafts·ordnung.
Firmen mit viel Geld entscheiden viel.
Aber stattdessen kämpfen sie gegen die Falschen.
Sie hassen Menschen gegen den Krieg.
Das ist eine Verschiebung ihrer Gefühle.
Diese Menschen lassen sich erpressen.
Sie nehmen teil an einem Kriegs-Unternehmen.
Das nennt sich Solidar-Gemeinschaft.
Aber es ist eine perverse Solidarität.
Pervers bedeutet hier: Verdreht und falsch.
Diese Solidarität kann alles vernichten.
Der Kolumnist versucht, das zu erklären.
Er nennt es: Politische Einsichts-Therapie.
Ein Arzt hilft einem kranken Menschen.
Das nennt man Behandlung.
Therapie ist ein anderes Wort dafür.
Einsichts-Therapie bedeutet: Menschen sollen nach-Denken über ihre Gefühle.
Vielleicht verstehen dann einige:
Ihr Hass richtet sich gegen die Falschen.
