Hans-Willis Topnachricht der Woche

Veröffentlicht am 03.11.2025 13:19 von Hans-Willi Weis in der Kategorie Nachricht (?)
Symbol Ausrufezeichen
Symbol Ausrufezeichen mit Schatten
Foto: ht

Staufen (kobinet) Ist ein 15-minütiger Podcast über die "Theologie der Behinderung".

Passend zum letzten Reformationstag und zu Allerheiligen. Die in den USA entwickelte Disability-Theology klärt Behinderte und Nichtbehinderte, Gläubige und Nichtgläubige auf: „Gottes Schöpfung ist bunt und vielfältig. Kein Mensch ist eine Schöpfungspanne, jedem Menschen gilt uneingeschränkt Gottes Qualitätsurteil: sehr gut.“

Hier der Link zum Podcast: Blind sehen, Erfahrungen mit der Theologie der Behinderung.

https://www.deutschlandfunk.de/blind-sehen-100.html

