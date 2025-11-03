Hans-Willis Topnachricht der Woche

Staufen (kobinet)

Es gibt einen Pod-cast. Ein Pod-cast ist eine Hör-sendung im Internet. Du kannst den Pod-cast jeder-zeit hören. Der Pod-cast dauert 15 Minuten. Der Pod-cast heißt: Theologie der Behinderung. Theologie bedeutet: Lehre über Gott und Religion.

Behinderung bedeutet: Manche Sachen sind schwierig. Man braucht mehr Hilfe als andere Menschen. Der Pod-cast passt gut zu 2 Feier-Tagen. Der Reformations-Tag war am 31. Oktober. Der Reformations-tag ist ein Feier-tag bei evangelischen Christen. Der Tag erinnert an Martin Luther.

Evangelisch bedeutet: Eine Richtung vom christlichen Glauben. Aller-Heiligen war am 1. November. Allerheiligen ist ein Feier-tag für Christen. An dem Tag denken sie an alle Heiligen. Heilige bedeutet: Besonders gute Menschen. Sie haben nach ihrem Glauben gelebt.

Die Kirche ehrt diese Menschen. Die Theologie der Behinderung kommt aus den USA. Auf Englisch heißt das: Disability Theology. Das spricht man: Dis-ä-bi-li-ti Theo-lo-dschi. Die Theologie der Behinderung erklärt wichtige Dinge. Sie erklärt das Menschen mit Behinderung.

Sie erklärt das Menschen ohne Behinderung. Sie erklärt das gläubigen Menschen. Sie erklärt das nicht-gläubigen Menschen. Die Theologie sagt: Gottes Schöpfung ist bunt. Schöpfung bedeutet: Alles was Gott gemacht hat. Die Welt.

Alle Menschen. Alle Tiere. Alle Pflanzen. Gottes Schöpfung ist vielfältig. Kein Mensch ist eine Schöpfungs-Panne. Schöpfungs-Panne bedeutet: Ein Fehler bei der Erschaffung.

Das stimmt aber nicht. Gott macht keine Fehler. Das bedeutet: Gott hat keine Fehler gemacht. Gott findet jeden Menschen sehr gut. Das gilt für alle Menschen gleich. Das gilt ohne Einschränkung.