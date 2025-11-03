Hans-Willis Topnachricht der Woche

Staufen (kobinet)
Es gibt einen Pod-cast.
Ein Pod-cast ist eine Hör-sendung im Internet.
Du kannst den Pod-cast jeder-zeit hören.
Der Pod-cast dauert 15 Minuten.
Der Pod-cast heißt: Theologie der Behinderung.
Theologie bedeutet: Lehre über Gott und Religion.
Behinderung bedeutet: Manche Sachen sind schwierig.
Man braucht mehr Hilfe als andere Menschen.
Der Pod-cast passt gut zu 2 Feier-Tagen.
Der Reformations-Tag war am 31. Oktober.
Der Reformations-tag ist ein Feier-tag bei evangelischen Christen.
Der Tag erinnert an Martin Luther.
Evangelisch bedeutet: Eine Richtung vom christlichen Glauben.
Aller-Heiligen war am 1. November.
Allerheiligen ist ein Feier-tag für Christen.
An dem Tag denken sie an alle Heiligen.
Heilige bedeutet: Besonders gute Menschen.
Sie haben nach ihrem Glauben gelebt.
Die Kirche ehrt diese Menschen.
Die Theologie der Behinderung kommt aus den USA.
Auf Englisch heißt das: Disability Theology.
Das spricht man: Dis-ä-bi-li-ti Theo-lo-dschi.
Die Theologie der Behinderung erklärt wichtige Dinge.
Sie erklärt das Menschen mit Behinderung.
Sie erklärt das Menschen ohne Behinderung.
Sie erklärt das gläubigen Menschen.
Sie erklärt das nicht-gläubigen Menschen.
Die Theologie sagt: Gottes Schöpfung ist bunt.
Schöpfung bedeutet: Alles was Gott gemacht hat.
Die Welt.
Alle Menschen.
Alle Tiere.
Alle Pflanzen.
Gottes Schöpfung ist vielfältig.
Kein Mensch ist eine Schöpfungs-Panne.
Schöpfungs-Panne bedeutet: Ein Fehler bei der Erschaffung.
Das stimmt aber nicht.
Gott macht keine Fehler.
Das bedeutet: Gott hat keine Fehler gemacht.
Gott findet jeden Menschen sehr gut.
Das gilt für alle Menschen gleich.
Das gilt ohne Einschränkung.
Ohne Einschränkung bedeutet: Es gibt keine Ausnahme.
Es gilt für wirklich alle Menschen.
Hier finden Sie den Pod-cast: Blind sehen - Erfahrungen mit der Theologie der Behinderung
Staufen (kobinet) Ist ein 15-minütiger Podcast über die "Theologie der Behinderung".
Passend zum letzten Reformationstag und zu Allerheiligen. Die in den USA entwickelte Disability-Theology klärt Behinderte und Nichtbehinderte, Gläubige und Nichtgläubige auf: „Gottes Schöpfung ist bunt und vielfältig. Kein Mensch ist eine Schöpfungspanne, jedem Menschen gilt uneingeschränkt Gottes Qualitätsurteil: sehr gut.“
Hier der Link zum Podcast: Blind sehen, Erfahrungen mit der Theologie der Behinderung.
