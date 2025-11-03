Bundesverfassungsgerichtsentscheidung zur Triage erwartet

Karlsruhe (kobinet)

Ärzte entscheiden das bei vielen Verletzten.

Das bedeutet: Aus-suchen wer zuerst Hilfe bekommt.

Triage spricht man so: Tri-a-sche.

Das Thema ist: Triage.

Es geht um ein wichtiges Thema.

Diese Woche wird es spannend.

Es gibt zu wenig Beatmungs-Geräte.

Es gibt zu wenig Betten.

Viele Menschen auf der Welt werden krank.

Eine Pandemie ist eine Krankheit.

Das ist wichtig bei einer Pandemie.

Menschen mit Behinderung setzen sich ein.

Die Behinderten-Bewegung kämpft für Rechte.

Die Behinderten-Bewegung hat sich damit beschäftigt.

Dann brauchen sie ein Beatmungs-Gerät.

Manche Menschen können nicht alleine atmen.

Sie pumpen Luft in die Lunge.

Sie wollen überall mit-machen können.

Sie wollen selbst über ihr Leben bestimmen.

Das war vor allem in der Corona-Zeit.

Am 4. November 2024 gibt es eine Entscheidung.

Die Entscheidung kommt vom Bundes-Verfassungs-Gericht.

Das ist das höchste Gericht in Deutschland.