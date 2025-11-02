Bayrische Sozialministerin mit gutem Ansatz



Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken NÜRNBERG (kobinet) Ende Oktober war das Messe-Gelände in Nürnberg wichtig. Ein Messe-Gelände ist ein großer Platz. Dort stehen viele Hallen. In den Hallen zeigen Firmen ihre Sachen. Viele Menschen kommen zum Schauen. Dort fand die ConSozial statt. ConSozial ist eine Messe. Die Messe ist für soziale Berufe. Soziale Berufe bedeutet: Man hilft anderen Menschen. Zum Beispiel in der Pflege. Oder in der Betreuung. Die Messe ist für soziale Arbeit. Fast 4.000 Menschen kamen zur Messe. Die Messe dauerte 2 Tage. Die ConSozial zeigte neue Ideen. Die Messe zeigte Lösungen für morgen. 180 Firmen zeigten ihre Arbeit. Es gab 70 Vorträge. Die Vorträge informierten über neue Themen. Menschen konnten sich austauschen. Die Besucher sprachen mit den Ausstellern. Es gab auch einen Kita-Kongress. Ein Kongress ist ein großes Treffen. Dort sprechen Fach-leute über ein Thema. Ein Kita-Kongress bedeutet: Das Thema ist Kinder-Gärten. Im Innovations-Park waren junge Firmen. Das ist etwas ganz Neues. Zum Beispiel eine hilfreiche Erfindung. Diese Firmen hatten neue soziale Ideen. Es gab einen Preis für gute Ideen. Der Preis heißt: Sozialer Innovations-Preis. Das ist ein Preis für gute Ideen. Die Ideen helfen Menschen. Eine Gruppe wählt die beste Idee. Diese Idee bekommt den Preis. Der Preis wurde zum 5. Mal verliehen. Die Firma Perspective Care hat gewonnen. Die Firma kommt aus Walzbachtal. Die Firma hat aura entwickelt. Aura ist ein Gerät zur Pflege-Überwachung. Pflege-Überwachung bedeutet: Jemand schaut auf kranke Menschen. Die Menschen brauchen Hilfe. Eine Person passt auf sie auf. Die Person sorgt für Sicherheit. Aura erkennt: Eine Person stürzt. Dann ruft aura schnell Hilfe. Das Pflege-Personal kommt dann sofort. Die bayerische Sozial-Ministerin war da. Sie heißt Ulrike Scharf. Sie sagte: Soziales stärkt die Demokratie. Demokratie bedeutet auf Deutsch: Herrschaft des Volkes. Das Volk bestimmt mit. Inklusion ist in Bayern wichtig. Inklusion bedeutet: Alle Menschen sind dabei. Jeder Mensch kann überall mitmachen. Ulrike Scharf sagte noch mehr: Manche Menschen wollen spalten. Diese Menschen sind radikal. Radikal bedeutet: sehr extrem. Eine Person denkt radikal. Das heißt: Die Person hat sehr starke Meinungen. Die Person will große Veränderungen. Deshalb brauchen wir Zusammen-Halt. Zusammen-Halt bedeutet: Menschen halten zusammen. Sie helfen sich gegen-seitig. Sie unter-stützen sich. Das macht eine Gruppe stark. Wir müssen in Menschen investieren. Investieren bedeutet: Geld ausgeben für etwas Wichtiges. Das Geld soll später helfen. Zum Beispiel: Geld für Bildung. Das ist wichtig für die Zukunft. Die ConSozial ist sehr wichtig. Sie ist die größte Messe für Sozial-Arbeit. Viele Fach-Leute kommen zur ConSozial. Fach-Leute bedeutet: Menschen kennen sich gut aus. Sie haben viel gelernt. Sie wissen viel über ein Thema. Die Messe ist in deutscher Sprache. Die nächste ConSozial ist im Jahr 2027. Dann gibt es ein neues Konzept. Ein Konzept ist ein Plan. Der Plan zeigt: So machen wir etwas. Der Plan erklärt die Ideen. Es wird neue Ideen geben. Die Ideen sind für die Zukunft. Sozialministerin Scharf während des Messerundgangs

Foto: StMAS/Nötel

NÜRNBERG (kobinet) Ende des Monats Oktober war das Nürnberger Messegelände zwei Tage lang der Hotspot der Sozialwelt. Knapp 4.000 Besucherinnen und Besucher hatten die dort stattfindende ConSozial besucht. Diese Veranstaltung setzt neue Impulse und präsentierte praxisnahe Lösungen sowie gemeinsame Wege für die Sozialwirtschaft von morgen. 180 Aussteller haben sich auf der Messe vorgestellt und 70 Vorträge informierten und boten Möglichkeiten zum Austausch zu Innovationen und neuen Trends in der Sozialwirtschaft.

Die Besucherinnen und Besucher kamen mit den Ausstellern ins Gespräch und informierten sich sowohl beim ConSozial- als auch beim Kita-Kongress. Im Innovationspark stellten sich verschiedene Social Startups vor. Auf der Bühne des Innovationsparks wurde zum fünften Mal der Soziale Innovationspreis der ConSozial verliehen, der Startups und ihre inspirierenden Ideen ehrt. Der diesjährige Gewinner ist die Perspective Care GmbH aus Walzbachtal mit „aura“ Pflegemonitoring – aura erkennt Personen, die stürzen, und kann rechtzeitig Pflegepersonal alarmieren.

Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf hatte diese Messe besucht und stellte in ihrer Bilanz fest: „Wenn wir das Soziale stärken, stärken wir unsere Demokratie.“ Inklusion ist nach ihren Worten in Bayern keine Worthülse, sondern wird gelebt. Das war nach Scharfs Einschätzung auf der ConSozial deutlich zu spüren. „In Zeiten, in denen Radikale spalten wollen, brauchen wir Zusammenhalt mehr denn je“, erklärte Ulrike Scharf und unterstrich dazu: „Ich bin mit Blick auf die aktuellen Haushaltsplanungen überzeugt: Wir müssen in die Menschen investieren.“

Die ConSozial ist die führende Kongress-Messe für Fach- und Führungskräfte der Sozialpolitik und der Sozialwirtschaft im deutschsprachigen Raum.

Die nächste ConSozial präsentiert sich dann im Jahr 2027 mit neuem Konzept und zukunftsweisenden Ideen.