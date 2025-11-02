Menu Close

Bayrische Sozialministerin mit gutem Ansatz

Veröffentlicht am 02.11.2025 10:02 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Junge Frau mit blonden Haaren und heller Bluse sowie dunkler Jacke mit Exponaten einer Ausstellung im Hintergrund
Sozialministerin Scharf während des Messerundgangs
Foto: StMAS/Nötel

NÜRNBERG (kobinet) Ende des Monats Oktober war das Nürnberger Messegelände zwei Tage lang der Hotspot der Sozialwelt. Knapp 4.000 Besucherinnen und Besucher hatten die dort stattfindende ConSozial besucht. Diese Veranstaltung setzt neue Impulse und präsentierte praxisnahe Lösungen sowie gemeinsame Wege für die Sozialwirtschaft von morgen. 180 Aussteller haben sich auf der Messe vorgestellt und 70 Vorträge informierten und boten Möglichkeiten zum Austausch zu Innovationen und neuen Trends in der Sozialwirtschaft.

Die Besucherinnen und Besucher kamen mit den Ausstellern ins Gespräch und informierten sich sowohl beim ConSozial- als auch beim Kita-Kongress. Im Innovationspark stellten sich verschiedene Social Startups vor. Auf der Bühne des Innovationsparks wurde zum fünften Mal der Soziale Innovationspreis der ConSozial verliehen, der Startups und ihre inspirierenden Ideen ehrt. Der diesjährige Gewinner ist die Perspective Care GmbH aus Walzbachtal mit „aura“ Pflegemonitoring – aura erkennt Personen, die stürzen, und kann rechtzeitig Pflegepersonal alarmieren.

Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf hatte diese Messe besucht und stellte in ihrer Bilanz fest: „Wenn wir das Soziale stärken, stärken wir unsere Demokratie.“ Inklusion ist nach ihren Worten in Bayern keine Worthülse, sondern wird gelebt. Das war nach Scharfs Einschätzung auf der ConSozial deutlich zu spüren. „In Zeiten, in denen Radikale spalten wollen, brauchen wir Zusammenhalt mehr denn je“, erklärte Ulrike Scharf und unterstrich dazu: „Ich bin mit Blick auf die aktuellen Haushaltsplanungen überzeugt: Wir müssen in die Menschen investieren.“

Die ConSozial ist die führende Kongress-Messe für Fach- und Führungskräfte der Sozialpolitik und der Sozialwirtschaft im deutschsprachigen Raum.

Die nächste ConSozial präsentiert sich dann im Jahr 2027 mit neuem Konzept und zukunftsweisenden Ideen.

Hartmut Smikac Nachricht

