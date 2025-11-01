ORF-Bericht zum Kongress für Barrierefreiheits-Beauftragte in Wien

Wien (kobinet)

Eine Organisation ist eine Gruppe von Menschen.

Und sie arbeiten in Organisationen.

Sie arbeiten auch in Ämtern.

Diese Menschen arbeiten in Firmen.

Beauftragte sind Menschen mit einer besonderen Aufgabe.

In Österreich gibt es Beauftragte für Barriere-Freiheit.

Die Menschen arbeiten zusammen für ein Ziel.

Die Beauftragten haben ein wichtiges Ziel:

Barriere-Freiheit soll überall möglich sein.

Die Beauftragten haben viel Fach-Wissen.

Fach-Wissen bedeutet: Sie kennen sich sehr gut aus.

Sie setzen sich für ihr Ziel ein.