ORF-Bericht zum Kongress für Barrierefreiheits-Beauftragte in Wien

Veröffentlicht am 01.11.2025 09:23 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Schild: Wien
Wien (kobinet) In Österreich arbeiten Barrierefreiheits-Beauftragte in Unternehmen, Verwaltungen und vielen anderen Organisationen. Sie setzen sich dafür ein, dass Barrierefreiheit nicht nur ein Ziel bleibt, sondern täglich erlebbar ist. Sie bringen Fachwissen, Engagement und Weitblick mit und fördern so die Inklusion aller Menschen. Am 30. Oktober 2024 fand in Wien ein großer Kongress für Barrierefreiheits-Beauftragte statt. Der österreichische Fernsehsender ORF berichtete über den Kongress und die Arbeit der Barrierefreiheits-Beauftragten. Im Filmbericht taucht auch Alexander Ahrens auf, der vielen aus Deutschland von seinem langjährigen Engagement für Barrierefreiheit bei der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) bekannt sein könnte. Nun lebt und arbeitet der engagierte Rollstuhlnutzer in Wien und setzt sich, wie im Filmbericht deutlich wird, in Österreich für mehr Barrierefreiheit ein.

Link zum ORF-Bericht über den Kongress und das Wirken von Alexander Ahrens

Ottmar Miles-Paul Nachricht

