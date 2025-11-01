ORF-Bericht zum Kongress für Barrierefreiheits-Beauftragte in Wien

Wien (kobinet)
In Österreich gibt es Beauftragte für Barriere-Freiheit.
Beauftragte sind Menschen mit einer besonderen Aufgabe.
Diese Menschen arbeiten in Firmen.
Sie arbeiten auch in Ämtern.
Und sie arbeiten in Organisationen.
Eine Organisation ist eine Gruppe von Menschen.
Die Menschen arbeiten zusammen für ein Ziel.
Die Beauftragten haben ein wichtiges Ziel:
Barriere-Freiheit soll überall möglich sein.
Die Beauftragten haben viel Fach-Wissen.
Fach-Wissen bedeutet: Sie kennen sich sehr gut aus.
Sie setzen sich für ihr Ziel ein.
Das bedeutet: Sie arbeiten hart dafür.
Sie helfen allen Menschen.
Das nennt man: Inklusion.
Inklusion bedeutet: Alle Menschen sind dabei.
Jeder Mensch kann überall mitmachen.
Am 30. Oktober 2024 war ein Kongress.
Der Kongress war in Wien.
Ein Kongress ist ein großes Treffen.
Viele Menschen reden dort über ein Thema.
Das Thema war: Barriere-Freiheit.
Der Fernseh-Sender ORF hat berichtet.
ORF ist ein Fernseh-Sender aus Österreich.
In dem Bericht war Alexander Ahrens.
Alexander Ahrens nutzt einen Roll-Stuhl.
Er kommt aus Deutschland.
Alexander Ahrens war in Deutschland aktiv.
Er hat sich für Barriere-Freiheit eingesetzt.
Er war bei der ISL.
ISL ist eine Abkürzung.
ISL bedeutet: Interessen-Vertretung Selbst-Bestimmt Leben.
Die ISL ist eine Gruppe.
Die Gruppe setzt sich für Menschen ein.
Die ISL hilft Menschen mit Behinderungen.
Jetzt lebt Alexander Ahrens in Wien.
Er arbeitet auch dort.
Er setzt sich für Barriere-Freiheit ein.
Diesmal in Österreich.
Das zeigt der Bericht vom ORF.
Wien (kobinet) In Österreich arbeiten Barrierefreiheits-Beauftragte in Unternehmen, Verwaltungen und vielen anderen Organisationen. Sie setzen sich dafür ein, dass Barrierefreiheit nicht nur ein Ziel bleibt, sondern täglich erlebbar ist. Sie bringen Fachwissen, Engagement und Weitblick mit und fördern so die Inklusion aller Menschen. Am 30. Oktober 2024 fand in Wien ein großer Kongress für Barrierefreiheits-Beauftragte statt. Der österreichische Fernsehsender ORF berichtete über den Kongress und die Arbeit der Barrierefreiheits-Beauftragten. Im Filmbericht taucht auch Alexander Ahrens auf, der vielen aus Deutschland von seinem langjährigen Engagement für Barrierefreiheit bei der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) bekannt sein könnte. Nun lebt und arbeitet der engagierte Rollstuhlnutzer in Wien und setzt sich, wie im Filmbericht deutlich wird, in Österreich für mehr Barrierefreiheit ein.
Link zum ORF-Bericht über den Kongress und das Wirken von Alexander Ahrens
