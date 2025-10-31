Arbeitshilfe zur Telefonberatung

Düsseldorf (kobinet)
Es gibt eine Gruppe in Deutschland.
Die Gruppe heißt: Bundes-Arbeits-Gemeinschaft Selbst-Hilfe.
Bundes-Arbeits-Gemeinschaft bedeutet: Menschen aus ganz Deutschland arbeiten zusammen.
Sie haben ein gemeinsames Ziel.
Selbst-Hilfe bedeutet: Menschen mit der gleichen Krankheit treffen sich.
Sie helfen sich gegenseitig.
Die Gruppe hat eine Arbeits-Hilfe gemacht.
Eine Arbeits-Hilfe ist eine Anleitung.
Die Anleitung macht die Arbeit leichter.
Die Arbeits-Hilfe ist für Telefon-Beratung.
Telefon-Beratung bedeutet: Du rufst jemanden an.
Die Person hilft dir am Telefon.
Du kannst Fragen stellen.
Die Gruppe hat viel geforscht.
Die Gruppe hat mit Experten gesprochen.
Experten bedeutet: Mehrere Personen wissen viel über ein Thema.
Die Personen haben viel Erfahrung.
Die Gruppe hat Work-shops gemacht.
Ein Work-shop ist ein Treffen.
Menschen arbeiten dort zusammen an etwas.
In den Work-shops hat die Gruppe die Arbeits-Hilfe getestet.
Das steht auf der Internet-Seite der Gruppe.
Die Arbeits-Hilfe hat viele Themen.
Ein Thema sind Rechts-Fragen.
Ein Thema sind digitale Medien.
Digitale Medien bedeutet: Geräte wie Computer und Smart-phones.
Man schreibt damit elektronisch.
Ein Thema sind schwierige Gespräche.
Manche Menschen denken an Selbst-Mord.
Selbst-Mord bedeutet: Ein Mensch will sich selbst töten.
Der Mensch will nicht mehr leben.
Das ist sehr traurig.
Die Arbeits-Hilfe erklärt den Umgang damit.
Manche Menschen sind sehr belastet.
Die Arbeits-Hilfe hilft auch dabei.
Die Arbeits-Hilfe ist für Screen-Reader gemacht.
Ein Screen-Reader ist ein Computer-Programm.
Das Programm liest Texte laut vor.
Blinde Menschen können so Texte hören.
Blinde Menschen können die Arbeits-Hilfe gut nutzen.
Bald gibt es die Arbeits-Hilfe auch gedruckt.
Hier gibt es mehr Infos. Hier kann man die Arbeits-Hilfe herunter-laden.
Herunter-laden bedeutet: Eine Datei aus dem Internet holen.
Die Datei wird auf dem Computer gespeichert.
Düsseldorf (kobinet) Die Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe hat eine Arbeitshilfe zur Telefonberatung herausgegeben. Diese basiert auf umfangreicher Recherche, Expertenfeedback und praktischen Tests in Workshops, heißt es auf der Internetseite der Bundesarbeitsgemeinschaft. Rechtliche Aspekte, digitale Mediennutzung sowie der sensible Umgang mit Suizidalität und emotional belasteten Gesprächspartnern sind beispielhaft genannte Themen, die in diesem screenreaderfreundlich gestalteten Ratgeber behandelt werden. Eine Printversion der Arbeitshilfe ist geplant.
Weitere Informationen und Download der Arbeitshilfe:
https://www.bag-selbsthilfe.de/informationen-fuer-selbsthilfe-aktive/die-projekte-der-bag-selbsthilfe/telefonberatung-in-der-selbsthilfe-weiterentwickeln
