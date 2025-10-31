Arbeitshilfe zur Telefonberatung

Düsseldorf (kobinet)

Sie helfen sich gegenseitig.

Selbst-Hilfe bedeutet: Menschen mit der gleichen Krankheit treffen sich.

Sie haben ein gemeinsames Ziel.

Bundes-Arbeits-Gemeinschaft bedeutet: Menschen aus ganz Deutschland arbeiten zusammen.

Die Gruppe heißt: Bundes-Arbeits-Gemeinschaft Selbst-Hilfe.

Es gibt eine Gruppe in Deutschland.

Die Person hilft dir am Telefon.

Telefon-Beratung bedeutet: Du rufst jemanden an.

Die Arbeits-Hilfe ist für Telefon-Beratung.

Die Anleitung macht die Arbeit leichter.

Eine Arbeits-Hilfe ist eine Anleitung.

Die Gruppe hat eine Arbeits-Hilfe gemacht.

Du kannst Fragen stellen.

Die Gruppe hat viel geforscht.

Die Gruppe hat mit Experten gesprochen.

Experten bedeutet: Mehrere Personen wissen viel über ein Thema.

Die Personen haben viel Erfahrung.

Die Gruppe hat Work-shops gemacht.