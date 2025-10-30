Keine weitere Förderprogramme für barrierefreien Personenverkehr geplant

Berlin (kobinet)
Die Bundes-Regierung plant keine neuen Förder-Programme.
Die Bundes-Regierung besteht aus dem Bundes-Kanzler und Ministern.
Die Bundes-Regierung kümmert sich um Politik in Deutschland.
Förder-Programme sind Hilfen vom Staat.
Der Staat gibt Menschen Geld für bestimmte Dinge.
Zum Beispiel: Für eine Ausbildung oder für ein neues Auto.
Es geht um den barriere-freien Nah-Verkehr.
Nah-Verkehr sind Busse und Bahnen für kurze Strecken.
Barriere-frei bedeutet: Es gibt keine Hindernisse.
Alle Menschen können überall hin-kommen.
Auch Menschen mit Behinderung können dann gut reisen.
Die Bundes-Regierung will auch keine Taxis fördern.
Ein Fahr-Dienst bringt Menschen mit dem Auto von einem Ort zum anderen.
Barriere-freie Taxis kosten mehr Geld.
Die Regierung will das extra Geld nicht bezahlen.
Das gleiche gilt für Miet-Wagen.
Ein Miet-Wagen ist ein Auto zum Ausleihen.
Sie bezahlen Geld für eine bestimmte Zeit.
Dann können Sie mit dem Auto fahren.
Danach geben Sie das Auto zurück.
Das steht in einer Antwort der Regierung.
Die Grünen hatten Fragen gestellt.
Eine politische Partei ist eine Gruppe von Menschen.
Sie haben die gleiche Meinung über Politik.
Die Regierung hat die Fragen beantwortet.
Die Antwort kann man im Internet lesen.
Das Internet ist ein welt-weites Computer-Netz.
Dort findet man viele Informationen.
Der Nachrichten-Dienst EU-Schwer-Behinderung berichtet darüber.
Ein Nachrichten-Dienst schreibt über aktuelle Themen.
EU-Schwer-Behinderung schreibt über Themen für Menschen mit Behinderung.
Hier sind die wichtigen Links:
Berlin (kobinet) Die Bundesregierung plant keine gesonderten Förderprogramme für den Ausbau des barrierefreien öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV). Auch eine finanzielle Förderung von barrierefreien Pkw für Taxi- und Mietwagenunternehmen, um höhere Anschaffungskosten auszugleichen, wird nicht angestrebt, heißt es in der Antwort der Regierung (21/2340) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (21/1946). Dies berichtet der Online-Nachrichtendienst EU-Schwerbehinderung.
