Keine weitere Förderprogramme für barrierefreien Personenverkehr geplant

Berlin (kobinet)

Zum Beispiel: Für eine Ausbildung oder für ein neues Auto.

Der Staat gibt Menschen Geld für bestimmte Dinge.

Förder-Programme sind Hilfen vom Staat.

Die Bundes-Regierung kümmert sich um Politik in Deutschland.

Die Bundes-Regierung besteht aus dem Bundes-Kanzler und Ministern.

Die Bundes-Regierung plant keine neuen Förder-Programme.

Auch Menschen mit Behinderung können dann gut reisen.

Alle Menschen können überall hin-kommen.

Barriere-frei bedeutet: Es gibt keine Hindernisse.

Nah-Verkehr sind Busse und Bahnen für kurze Strecken.

Es geht um den barriere-freien Nah-Verkehr.

Die Bundes-Regierung will auch keine Taxis fördern.

Ein Fahr-Dienst bringt Menschen mit dem Auto von einem Ort zum anderen.

Barriere-freie Taxis kosten mehr Geld.

Die Regierung will das extra Geld nicht bezahlen.

Das gleiche gilt für Miet-Wagen.

Ein Miet-Wagen ist ein Auto zum Ausleihen.