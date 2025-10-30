Führung für Sehbehinderte und Blinde im Schloss Branitz

Cottbus (kobinet)

Die Führung ist für blinde Menschen.

Es gibt eine besondere Führung.

Das Museum ist in Cottbus.

Sie hilft anderen Menschen oder unterstützt wichtige Projekte.

Eine Stiftung ist eine Organisation mit Geld.

Die Stiftung Fürst-Pückler-Museum lädt ein.

Und für Menschen mit Seh-Behinderung.

Das bedeutet: Eine Person kann nicht gut sehen.

Die Augen funktionieren nicht richtig.

Die Führung ist am Samstag.

Das Datum ist der 15. November 2025.

Die Uhr-Zeit ist 13:30 Uhr.