Führung für Sehbehinderte und Blinde im Schloss Branitz

Cottbus (kobinet) Unter dem Motto "Gruselzeit im Schloss – Geistertanz und Maskenball" lädt die Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz (SFPM) am Samstag, den 15. November 2025, um 13:30 Uhr zu einer Führung speziell für blinde und sehbehinderte Besucherinnen und Besucher im Schloss Branitz in Cottbus ein. Bei der rund 60-minütigen Führung stehen Themen wie Verwandlung, Verkleidung und Aberglaube, wie sie sich in der Kunst und Kultur des 18. und 19. Jahrhunderts widerspiegeln – von der Theatermaske bis zur Teufelsfigur –, im Mittelpunkt, wie es in der Presseinformation der Stiftung heißt.

Vorbei an eindrucksvollen Objekten wie dem Maskenstuhl in der Bibliothek, dem Tastbild des Wappens mit Fabelwesen oder einer Teufelsfigur im Billardzimmer begeben sich die Teilnehmer auf eine Reise durch das Schloss. Dabei können viele Objekte ertastet oder akustisch beschrieben erlebt werden. Die barrierearme Führung wird mit besonderer Sensibilität für die Bedürfnisse sehbehinderter und blinder Menschen durchgeführt“, heißt es in der Ankündigung.

Treffpunkt ist die Schlosskasse. Kosten: 14 € pro Person. Eine Begleitperson pro schwerbehindertem Teilnehmer ist kostenfrei. Dauer: ca. 60 Minuten. Es wird um Voranmeldung per Telefon unter 0355-751 50 oder per E-Mail unter [email protected] gebeten.

