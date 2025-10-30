Führung für Sehbehinderte und Blinde im Schloss Branitz

Cottbus (kobinet)
Die Stiftung Fürst-Pückler-Museum lädt ein.
Eine Stiftung ist eine Organisation mit Geld.
Sie hilft anderen Menschen oder unterstützt wichtige Projekte.
Das Museum ist in Cottbus.
Es gibt eine besondere Führung.
Die Führung ist für blinde Menschen.
Und für Menschen mit Seh-Behinderung.
Das bedeutet: Eine Person kann nicht gut sehen.
Die Augen funktionieren nicht richtig.
Die Führung ist am Samstag.
Das Datum ist der 15. November 2025.
Die Uhr-Zeit ist 13:30 Uhr.
Die Führung ist im Schloss Branitz.
Das Thema heißt: Grusel-Zeit im Schloss.
Es geht um Geister-Tanz und Masken-Ball.
Ein Geister-Tanz ist ein besonderer Tanz.
Menschen tanzen dabei verkleidet als Geister.
Ein Masken-Ball ist ein Fest mit Masken.
Die Masken verdecken das Gesicht.
Die Führung dauert etwa 60 Minuten.
Das ist ungefähr 1 Stunde.
Bei der Führung lernen Sie viel.
Zum Beispiel über Ver-Kleidung.
Und über Aber-Glauben.
Das bedeutet: Menschen glauben falsche Dinge.
Zum Beispiel: Eine schwarze Katze bringt Unglück.
Diese Dinge gab es früher oft.
Das war im 18. und 19. Jahr-Hundert.
Sie sehen viele besondere Dinge.
Zum Beispiel einen Masken-Stuhl.
Der steht in der Bibliothek.
Das ist ein anderes Wort für Bücherei.
Oder ein Wappen mit Fabel-Wesen.
Ein Wappen ist ein Bild von einem Ort.
Ein Fabel-Wesen ist eine Fantasie-Figur.
Es gibt sie nicht in echt.
Oder eine Teufels-Figur.
Die steht im Billard-Zimmer.
Sie können viele Dinge anfassen.
Oder Sie hören Beschreibungen.
Die Führung ist barriere-arm.
Das bedeutet: Es gibt nur wenige Hindernisse.
Die Mit-Arbeiter kennen die Bedürfnisse.
Von blinden Menschen.
Und von Menschen mit Seh-Behinderung.
Der Treff-Punkt ist die Schloss-Kasse.
Eine Person kostet 14 Euro.
Eine Begleit-Person ist kosten-frei.
Das gilt für schwer-behinderte Menschen.
Sie haben eine starke Behinderung.
Diese Menschen bekommen Hilfe vom Staat.
Sie müssen sich vorher anmelden.
Das geht per Telefon.
Die Nummer ist: 0355 751 50.
Oder per E-Mail.
Die E-Mail ist: [email protected].
Cottbus (kobinet) Unter dem Motto "Gruselzeit im Schloss – Geistertanz und Maskenball" lädt die Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz (SFPM) am Samstag, den 15. November 2025, um 13:30 Uhr zu einer Führung speziell für blinde und sehbehinderte Besucherinnen und Besucher im Schloss Branitz in Cottbus ein. Bei der rund 60-minütigen Führung stehen Themen wie Verwandlung, Verkleidung und Aberglaube, wie sie sich in der Kunst und Kultur des 18. und 19. Jahrhunderts widerspiegeln – von der Theatermaske bis zur Teufelsfigur –, im Mittelpunkt, wie es in der Presseinformation der Stiftung heißt.
Vorbei an eindrucksvollen Objekten wie dem Maskenstuhl in der Bibliothek, dem Tastbild des Wappens mit Fabelwesen oder einer Teufelsfigur im Billardzimmer begeben sich die Teilnehmer auf eine Reise durch das Schloss. Dabei können viele Objekte ertastet oder akustisch beschrieben erlebt werden. Die barrierearme Führung wird mit besonderer Sensibilität für die Bedürfnisse sehbehinderter und blinder Menschen durchgeführt“, heißt es in der Ankündigung.
Treffpunkt ist die Schlosskasse. Kosten: 14 € pro Person. Eine Begleitperson pro schwerbehindertem Teilnehmer ist kostenfrei. Dauer: ca. 60 Minuten. Es wird um Voranmeldung per Telefon unter 0355-751 50 oder per E-Mail unter [email protected] gebeten.
