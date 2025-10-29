Menu Close

Wahl der Parasportler des Jahres 2025 hat begonnen

Veröffentlicht am 29.10.2025 09:13 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Text des Aufrufes zur Wahl der Para-Sportlerin. des Para-Sportler des Jahres 2025
Poster zur Wahl
Foto: Ralf Kuckuck/ DBS

FRECHEN (kobinet) Das Jahr 2025 hatte aus deutscher Sicht viele Highlights im Parasport zu bieten. Herauszuheben sind die erfolgreichen Weltmeisterschaften im Wintersport zu Beginn des Jahres und die zahlreichen internationalen Wettkämpfe im Spätsommer, bei denen die deutschen Parasportlerinnen und Parasportler glänzten, darunter die Weltmeisterschaften im Paraschwimmen und der Paraleichtathletik. Von heute bis Sonntag, dem 2. November, ist nun die Abstimmung für die Parasportlerinnen und Parasportler des Jahres 2025 möglich.

Zur Abstimmung stehen fünf Sportlerinnen, fünf Sportler, drei Teams und fünf Nachwuchsathleten. Die Para-Sportlerin, den Para-Sportler und das Para-Team des Jahres erwartet eine besondere Ehre: Sie werden im „aktuellen sportstudio“ am 15. November im ZDF geehrt.

Die Vorauswahl dieser Wahlvorschläge hat ein Expertengremium getroffen. Fans und Interessierte des Para-Sports sind jetzt aufgerufen, ihre Favoriten auszuwählen und über die Siegerinnen und Sieger der Wahl des Deutschen Behindertensportverbands (DBS) zu entscheiden.

Alle Informationen über die zur Wahl stehenden Sportlerinnen und Sportler sowie die Möglichkeit zur Abstimmung gibt es auf dieser Internetseite.

