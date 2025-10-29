Wahl der Parasportler des Jahres 2025 hat begonnen



Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken FRECHEN (kobinet) Das Jahr 2025 war sehr gut. Es war gut für deutsche Para-Sportler. Para-Sportler sind Menschen mit Behinderung. Sie machen Sport. Manche nutzen einen Roll-Stuhl. Oder sie nutzen eine Prothese. Eine Prothese ist ein Körper-Teil aus Plastik. Zum Beispiel: Ein Bein aus Plastik. Am Anfang vom Jahr gab es Wett-Kämpfe. Das waren Winter-Sport-Wett-Kämpfe. Winter-Sport ist Sport im Winter. Die Menschen machen Sport auf Schnee. Oder sie machen Sport auf Eis. Zum Beispiel: Ski fahren. Oder Eis-Hockey spielen. Die deutschen Para-Sportler waren sehr erfolgreich. Im Spät-Sommer gab es viele Wett-Kämpfe. Zum Beispiel Para-Schwimmen. Para-Schwimmen ist Schwimmen für Menschen mit Behinderung. Die Sportler werden in Gruppen eingeteilt. Das nennt man: Klassifizierung. Sportler mit ähnlicher Behinderung schwimmen zusammen. Und es gab Para-Leicht-Athletik. Para-Leicht-Athletik ist Sport für Menschen mit Behinderung. Die Sportler laufen. Oder sie springen. Oder sie werfen. Die deutschen Para-Sportler waren dort sehr gut. Jetzt könnt ihr abstimmen. Ihr könnt bis Sonntag abstimmen. Der Sonntag ist der 2. November. Ihr wählt die beste Para-Sportlerin. Und ihr wählt den besten Para-Sportler. Zur Wahl stehen: 5 Sportlerinnen, 5 Sportler, 3 Mannschaften und 5 Nachwuchs-Athleten. Eine Mannschaft ist eine Gruppe von Sportlern. Sie spielen zusammen. Nachwuchs-Athleten sind junge Sportler. Sie sind oft zwischen 10 und 20 Jahre alt. Sie trainieren viel. Die Gewinner bekommen eine besondere Ehre. Sie werden im Fernsehen gezeigt. Das ist am 15. November. Die Sendung heißt: aktuelles sport-studio. Das aktuelle sport-studio ist eine Fernseh-Sendung. Die Sendung kommt im ZDF. Dort berichten Menschen über Sport. Experten haben die Sportler ausgewählt. Experten sind Menschen mit viel Wissen. Sie kennen sich gut mit Sport aus. Jetzt seid ihr dran. Wählt eure Lieblings-Sportler. Die Wahl ist vom DBS. DBS bedeutet: Deutscher Behinderten-Sport-Verband. Der Deutsche Behinderten-Sport-Verband ist ein Verein. Der Verein hilft Menschen mit Behinderung beim Sport. Der Verein macht Sport-Veranstaltungen. Hier könnt ihr mehr Infos lesen. Und hier könnt ihr abstimmen: Zur Abstimmung Poster zur Wahl

Foto: Ralf Kuckuck/ DBS

FRECHEN (kobinet) Das Jahr 2025 hatte aus deutscher Sicht viele Highlights im Parasport zu bieten. Herauszuheben sind die erfolgreichen Weltmeisterschaften im Wintersport zu Beginn des Jahres und die zahlreichen internationalen Wettkämpfe im Spätsommer, bei denen die deutschen Parasportlerinnen und Parasportler glänzten, darunter die Weltmeisterschaften im Paraschwimmen und der Paraleichtathletik. Von heute bis Sonntag, dem 2. November, ist nun die Abstimmung für die Parasportlerinnen und Parasportler des Jahres 2025 möglich. Zur Abstimmung stehen fünf Sportlerinnen, fünf Sportler, drei Teams und fünf Nachwuchsathleten. Die Para-Sportlerin, den Para-Sportler und das Para-Team des Jahres erwartet eine besondere Ehre: Sie werden im „aktuellen sportstudio“ am 15. November im ZDF geehrt. Die Vorauswahl dieser Wahlvorschläge hat ein Expertengremium getroffen. Fans und Interessierte des Para-Sports sind jetzt aufgerufen, ihre Favoriten auszuwählen und über die Siegerinnen und Sieger der Wahl des Deutschen Behindertensportverbands (DBS) zu entscheiden. Alle Informationen über die zur Wahl stehenden Sportlerinnen und Sportler sowie die Möglichkeit zur Abstimmung gibt es auf dieser Internetseite.

