Genossenschaft behinderter Arbetgebender gründet sich am 1. November 2025 in Bremen

Am 1. November 2025 ist ein wichtiger Tag.
Es gibt eine Versammlung in Bremen.
Versammlung bedeutet: Viele Menschen treffen sich.
Die Versammlung beginnt um 10 Uhr.
Die Adresse ist: Born-Straße 19 bis 22.
Bei der Versammlung wird eine Genossen-Schaft gegründet.
Genossen-Schaft bedeutet: Menschen arbeiten zusammen.
Sie helfen sich gegenseitig.
Wer gründet die Genossen-Schaft?
Menschen mit Behinderung gründen die Genossen-Schaft.
Behinderung bedeutet: Eine Behinderung macht Sachen schwierig.
Man kann manche Sachen nicht so einfach machen.
Diese Menschen sind Arbeit-Geber.
Arbeit-Geber bedeutet: Der Arbeit-Geber ist der Chef einer Firma.
Er gibt Menschen Arbeit und bezahlt sie.
Das bedeutet: Sie organisieren ihre Assistenz selbst.
Assistenz bedeutet: Eine Assistenz ist eine Person die hilft.
Die Assistenz hilft bei Sachen im Alltag.
Sie bezahlen ihre Assistenz selbst.
Im Juni 2025 gab es schon eine Info-Veranstaltung.
Viele Menschen waren bei der Veranstaltung.
Die Menschen waren sehr interessiert.
Jetzt wird die Genossen-Schaft wirklich gegründet.
Jenny Bießmann ist eine der Gründerinnen.
Sie freut sich sehr.
Viele Menschen haben positiv geantwortet.
Viele Menschen unterstützen die Genossen-Schaft.
Haben Sie Fragen zur Genossen-Schaft?
Dann können Sie eine E-Mail schreiben.
Die E-Mail-Adresse ist: [email protected]
Jenny Bießmann sagt:
Wir freuen uns auf Ihre Unter-Stützung.
Wir gehen gemeinsam die nächsten Schritte.
Mehr Infos zur Genossen-Schaft gibt es hier:
Es gibt auch einen Bericht vom 26. Juni 2025.
Der Bericht ist von kobinet-nachrichten.
Der Bericht erklärt die Info-Veranstaltung.
Den Bericht finden Sie hier:
Bremen (kobinet) Am 1. November 2025 findet ab 10:00 Uhr die Gründungsversammlung der Genossenschaft behinderter Arbeitgeber in der Bornstraße 19–22 in Bremen statt. Nachdem im Juni 2025 bereits eine Informationsveranstaltung zur Gründung einer Genossenschaft für behinderte Arbeitgeber auf großes Interesse gestoßen war, soll nun der formale Schritt zur Gründung der Genossenschaft vollzogen werden. Jenny Bießmann, eine der Initiatorinnen des Zusammenschlusses behinderter Arbeitgeber, also von behinderten Menschen, die ihre Assistenz selbst organisieren, zeigt sich im Vorfeld der Genossenschaftsgründung überwältigt und begeistert von dem positiven Zuspruch, den sie bisher zu dieser Initiative erhalten hat.
Wer Kontakt zur in der Gründung befindlichen Genossenschaft aufnehmen will, kann dies per E-Mail unter [email protected] tun. „Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung und darauf, gemeinsam mit Ihnen die nächsten Schritte in Richtung Gründung der Genossenschaft zu gehen“, erklärte Jenny Bießmann.
Link zu weiteren Informationen zur Genossenschaft in Gründung
Link zum Bericht der kobinet-nachrichten vom 26. Juni 2025 über die Informationsveranstaltung zur Genossenschaftsgründung
