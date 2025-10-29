Genossenschaft behinderter Arbetgebender gründet sich am 1. November 2025 in Bremen

Bremen (kobinet)

Am 1. November 2025 ist ein wichtiger Tag. Es gibt eine Versammlung in Bremen. Versammlung bedeutet: Viele Menschen treffen sich. Die Versammlung beginnt um 10 Uhr. Die Adresse ist: Born-Straße 19 bis 22. Bei der Versammlung wird eine Genossen-Schaft gegründet.

Genossen-Schaft bedeutet: Menschen arbeiten zusammen. Sie helfen sich gegenseitig. Wer gründet die Genossen-Schaft? Menschen mit Behinderung gründen die Genossen-Schaft. Behinderung bedeutet: Eine Behinderung macht Sachen schwierig. Man kann manche Sachen nicht so einfach machen.

Diese Menschen sind Arbeit-Geber. Arbeit-Geber bedeutet: Der Arbeit-Geber ist der Chef einer Firma. Er gibt Menschen Arbeit und bezahlt sie. Das bedeutet: Sie organisieren ihre Assistenz selbst. Assistenz bedeutet: Eine Assistenz ist eine Person die hilft. Die Assistenz hilft bei Sachen im Alltag.

Sie bezahlen ihre Assistenz selbst. Im Juni 2025 gab es schon eine Info-Veranstaltung. Viele Menschen waren bei der Veranstaltung. Die Menschen waren sehr interessiert. Jetzt wird die Genossen-Schaft wirklich gegründet. Jenny Bießmann ist eine der Gründerinnen.

Sie freut sich sehr. Viele Menschen haben positiv geantwortet. Viele Menschen unterstützen die Genossen-Schaft. Haben Sie Fragen zur Genossen-Schaft? Dann können Sie eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse ist: [email protected]

Jenny Bießmann sagt: Wir freuen uns auf Ihre Unter-Stützung. Wir gehen gemeinsam die nächsten Schritte. Mehr Infos zur Genossen-Schaft gibt es hier: www.gba-bund.de Es gibt auch einen Bericht vom 26. Juni 2025.