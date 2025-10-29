Menu Close

Genossenschaft behinderter Arbetgebender gründet sich am 1. November 2025 in Bremen

Veröffentlicht am 29.10.2025 08:49 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Infozeichen
Info blau Symbol
Foto: Susanne Göbel

Bremen (kobinet) Am 1. November 2025 findet ab 10:00 Uhr die Gründungsversammlung der Genossenschaft behinderter Arbeitgeber in der Bornstraße 19–22 in Bremen statt. Nachdem im Juni 2025 bereits eine Informationsveranstaltung zur Gründung einer Genossenschaft für behinderte Arbeitgeber auf großes Interesse gestoßen war, soll nun der formale Schritt zur Gründung der Genossenschaft vollzogen werden. Jenny Bießmann, eine der Initiatorinnen des Zusammenschlusses behinderter Arbeitgeber, also von behinderten Menschen, die ihre Assistenz selbst organisieren, zeigt sich im Vorfeld der Genossenschaftsgründung überwältigt und begeistert von dem positiven Zuspruch, den sie bisher zu dieser Initiative erhalten hat.

Wer Kontakt zur in der Gründung befindlichen Genossenschaft aufnehmen will, kann dies per E-Mail unter [email protected] tun. „Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung und darauf, gemeinsam mit Ihnen die nächsten Schritte in Richtung Gründung der Genossenschaft zu gehen“, erklärte Jenny Bießmann.

Link zu weiteren Informationen zur Genossenschaft in Gründung

Link zum Bericht der kobinet-nachrichten vom 26. Juni 2025 über die Informationsveranstaltung zur Genossenschaftsgründung

Ottmar Miles-Paul Nachricht

Diesen Beitrag teilen

Lesermeinungen

Bitte beachten Sie unsere Regeln in der Netiquette, unsere Nutzungsbestimmungen und unsere Datenschutzhinweise.

Sie müssen angemeldet sein, um eine Lesermeinung verfassen zu können. Sie können sich mit einem bereits existierenden Disqus-, Facebook-, Google-, Twitter-, Microsoft- oder Youtube-Account schnell und einfach anmelden. Oder Sie registrieren sich bei uns, dazu können Sie folgende Anleitung lesen: Link
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Lesermeinungen
Neueste
Älteste
Inline Feedbacks
Alle Lesermeinungen ansehen

Unsere Unterstützer

Logo Firma dimedis

Superdesk Logo

und

Logo NC Klage

Logo Schulrecht

Unsere Kooperationspartner

Copyright © 2002 – 2025 kobinet e.V. | Alle Rechte vorbehalten.

0
Wir würden gerne Ihre Meinung lesen, schreiben Sie einen Leserbrief!x