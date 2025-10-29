Menu Close

Auswirkungen und Verursacher des Klimawandels

Veröffentlicht am 29.10.2025 09:05 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Symbol Ausrufezeichen
Symbol Ausrufezeichen
Foto: Kooperation Behinderter im Internet e.V./Tom Kallmeyer (Creative Commons BY-SA 4.0)

Berlin (kobinet) Jamaika, wo Hurrikan Melissa extreme Schäden angerichtet hat, ist weit weg. So wie viele andere Orte auf dieser Welt, die bereits die massiven Auswirkungen des Klimawandels zu spüren bekommen. Dabei trifft es häufig Menschen, die ohnehin schon mit Armut, Behinderungen oder anderen Herausforderungen konfrontiert sind, besonders hart. Dass der Klimawandel viel mit dem Verhalten von Superreichen zu tun hat, zeigt eine Meldung vom 29. Oktober 2025 von ntv auf: "Laut einer Analyse von Oxfam stoßen die reichsten 0,1 Prozent der Weltbevölkerung pro Kopf mehr als 800 Kilogramm CO2 am Tag aus – die ärmsten 50 Prozent dagegen nur rund zwei Kilogramm", heißt es in der ntv-Meldung.

„Für Deutschland zeigt sich ein ähnliches Bild: Die wohlhabendsten 0,1 Prozent verursachen laut Oxfam über 840 Kilogramm CO₂ täglich, die ärmere Hälfte der Bevölkerung etwa 16 Kilogramm. Grundlage des Berichts sind Daten aus 196 Ländern, die zeigen: Je höher das Einkommen, desto größer der CO₂-Fußabdruck“, heißt es weiter in der ntv-Meldung.

Ottmar Miles-Paul Nachricht

