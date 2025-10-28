Österreichische Assistenzgenossenschaft schlägt Alarm – über 100 Existenzen bedroht

Wien (kobinet)

In Berlin gibt es ein Problem. Persönliche Assistenz ist in Gefahr. Persönliche Assistenz bedeutet: Ein Mensch hilft dir im Alltag. Die Assistenz macht das, was du nicht alleine kannst. Du bestimmst selbst, was die Assistenz tun soll.

Warum ist das so? Die Löhne sind zu niedrig. Die Löhne sind niedriger als in Assistenz-Diensten. Assistenz-Dienste sind Firmen oder Vereine. Sie vermitteln Menschen, die anderen helfen. Diese Helfer nennt man Assistenz.

Auch in Österreich gibt es Angst. Menschen mit Behinderungen brauchen Assistenz. Eine Behinderung macht Sachen schwierig. Man kann manche Sachen nicht so einfach machen. Vielleicht bekommen sie keine Assistenz mehr.

Es gab 20 Jahre lang keine Verbesserung. Das ist gefährlich für Arbeits-Plätze. Das ist gefährlich für Selbst-Bestimmung. Selbstbestimmung bedeutet: Man entscheidet für sich selbst. Man bestimmt über sein eigenes Leben.

Es gibt die WAG Assistenz-Genossenschaft. Eine Genossenschaft bedeutet: Menschen arbeiten zusammen. Sie helfen sich gegenseitig. Die WAG ist in Wien. Die WAG musste 102 Assistenten abmelden.

Sie meldete sie beim Arbeits-Markt-Service an. Der Arbeits-Markt-Service hilft bei der Arbeit. Er hilft Menschen, eine Arbeit zu finden. Das heißt: Die Assistenten können gekündigt werden.

Warum ist das so? Nieder-Österreich gibt zu wenig Geld. Das Land zahlt 22 Euro pro Stunde. Das ist seit dem Jahr 2003 so. Das ist 20 Jahre her. Die Politik hat Verbesserungen versprochen.

Der Vorstand der WAG will helfen. Der Vorstand sind die Chefs von einer Firma. Christoph Dirnbacher ist der geschäfts-führende Vorstand. Er leitet die Firma. Er trifft wichtige Entscheidungen. Er ist der Chef.

Er sagt: Wir wollen Arbeits-Plätze erhalten. Aber die Politik muss schnell handeln.

Ohne Hilfe gibt es Probleme: Viele Menschen verlieren ihre Arbeit. Viele Menschen mit Behinderungen verlieren ihre Assistenz. Das betrifft Menschen in Nieder-Österreich.

Was ist Persönliche Assistenz? Assistenten helfen Menschen mit Behinderungen. Eine Assistenz ist eine Person die hilft. Die Assistenz hilft bei Sachen im Alltag. Sie helfen im Alltag. Sie helfen bei der Arbeit.

Sie helfen in der Familie. So können Menschen mit Behinderungen selbst-bestimmt leben.