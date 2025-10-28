Menu Close

Österreichische Assistenzgenossenschaft schlägt Alarm – über 100 Existenzen bedroht

Veröffentlicht am 28.10.2025 06:47 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Wien (kobinet) In Berlin wird die Persönliche Assistenz durch niedrigere Löhne als in Assistenzdiensten massiv bedroht. Aber auch in Österreich geht die Angst um, dass behinderte Menschen die nötige Assistenz verlieren können. "20 Jahre Stillstand gefährden Arbeitsplätze und die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen. Die in Wien ansässige WAG Assistenzgenossenschaft musste 102 Persönliche Assistentinnen und Assistenten vorsorglich beim Arbeitsmarktservice AMS zur Kündigung anmelden. Der Grund ist die unzureichende Förderung für Persönliche Assistenz in Niederösterreich. Noch immer zahlt das Land 22 Euro pro Stunde – genauso viel wie im Jahr 2003. Die Landespolitik hat Verbesserungen angekündigt. Nun müssen Taten folgen." So heißt es in einem Bericht des österreichischen Online-Nachrichtendienstes BIZEPS.

Der Vorstand der WAG versucht, die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten. Doch ohne rasche politische Entscheidung droht der Verlust vieler Arbeitsplätze – und damit auch das Ende der Persönlichen Assistenz für Dutzende Menschen mit Behinderungen in Niederösterreich. „Wir sind bestrebt, möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten“, erklärt Christoph Dirnbacher, geschäftsführender Vorstand der WAG Assistenzgenossenschaft. Persönliche Assistenz ermöglicht Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmtes Leben – im Alltag, im Beruf und in der Familie. Sie ist die Basis für gesellschaftliche Teilhabe.

Link zum vollständigen BIZEPS-Bericht

