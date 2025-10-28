Menu Close

Inklusives Wohnen für Menschen mit Komplexer Behinderung: Modellprojekt zeigt positive Effekte

Veröffentlicht am 28.10.2025 11:24 von Hubertus Thomasius in der Kategorie Nachricht (?)
Gruppenfoto
Das Team Forschungsprojekt „IWoK“ (Inklusives Wohnen mit Komplexer Behinderung)
Foto: Inge Rosenberg

Klingenberg/Würzburg/Darmstadt (kobinet) Inge Rosenberger vom Projekt IWOK https://projekt-iwok.de/ sandte uns diesen Text zu.

Seit 2021 leben vier Frauen mit komplexer Behinderung in einer ambulant unterstützten Wohngemeinschaft in Klingenberg – ein bayernweit einzigartiges Modellprojekt. Begleitet wurde es durch das Forschungsprojekt „IWoK“ (Inklusives Wohnen mit komplexer Behinderung), das vom Bayerischen Gesundheitsministerium gefördert wurde.

Das Forschungsteam um Prof. Christoph Ratz (Universität Würzburg) und Prof. Peter Groß (Evangelische Hochschule Darmstadt) untersuchte über dreieinhalb Jahre Lebensqualität und Teilhabe. Zum Team gehörte auch Fabian Riemen, Doktorand von Christoph Ratz.

Die Ergebnisse zeigen: Die Bewohnerinnen fühlen sich wohl und entwickeln sich positiv. Erste soziale Kontakte bestehen, doch umfassende Inklusion bleibt herausfordernd. Die Studie betont den Bedarf an gezielter Fortbildung für Fachkräfte.

Für ihren Abschlussbericht erhielten die Forscher den Wissenschaftspreis der Stiftung „Leben pur“. Das Preisgeld ging an die Wohngemeinschaft.

Jetzt kann die Politik den Weg für weitere inklusive Wohnformen ebnen.

Kontakt:
Prof. Dr. Christoph Ratz – [email protected]
Prof. Dr. Peter Groß – [email protected]

https://www.uni-wuerzburg.de/aktuelles/pressemitteilungen/single/news/iwokprojekt/

Hubertus Thomasius Nachricht

Ralph Milewski
28.10.2025 14:02

„Inklusion ist kein Luxus, sondern ein Grundrecht.“ So steht es auf der Projektseite.

Solange Menschen nur im Rahmen von Modellprojekten inklusiv leben dürfen, ist Inklusion kein gelebtes Recht, sondern ein zeitlich befristetes Experiment.

Dass die Wohngemeinschaft in Klingenberg überhaupt als „Modellprojekt“ gelten musste, zeigt, wie wenig unsere Strukturen auf ein normales, selbstverständliches Leben vorbereitet sind. Es braucht Genehmigungen, Forschung, Schirmherrschaft und Fördergelder – nur damit vier Frauen wohnen können wie andere junge Erwachsene auch.

Inklusion wird so nicht verwirklicht, sondern verwaltet. Und das eigentliche Problem bleibt unangetastet: dass die Gesellschaft Inklusion immer noch als Ausnahme behandelt, nicht als Selbstverständlichkeit.

Fazit

Inklusion ist kein Grundrecht, sondern ein Sonderprojekt!

