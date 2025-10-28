Inklusives Wohnen für Menschen mit Komplexer Behinderung: Modellprojekt zeigt positive Effekte

Klingenberg/Würzburg/Darmstadt (kobinet)

Inge Rosenberger arbeitet beim Projekt IWOK. Sie hat uns diesen Text geschickt. Hier ist die Internet-Seite vom Projekt IWOK

4 Frauen leben zusammen in Klingenberg

Seit dem Jahr 2021 leben 4 Frauen zusammen. Die Frauen haben eine komplexe Behinderung. Komplexe Behinderung bedeutet: Die Frauen brauchen viel Hilfe bei vielen Dingen. Die Frauen leben in einer Wohn-Gemeinschaft. Die Wohn-Gemeinschaft ist in Klingenberg. Klingenberg ist eine Stadt in Bayern.

Das ist eine Wohn-Gemeinschaft mit Hilfe

Die Frauen bekommen Hilfe von Fach-Kräften. Fach-Kräfte sind: Menschen mit besonderer Ausbildung. Sie haben gelernt, wie man Menschen mit Behinderung hilft. Die Fach-Kräfte kommen zu den Frauen nach Hause. So eine Wohn-Gemeinschaft gibt es in Bayern sonst nicht. Das ist ein besonderes Projekt.

Forscher haben das Projekt begleitet

Forscher haben das Projekt beobachtet. Das Projekt heißt: IWOK. IWOK bedeutet: Inklusives Wohnen mit komplexer Behinderung. Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit. Niemand wird ausgeschlossen. Die Forscher kommen von 2 Hoch-Schulen.

Professor Christoph Ratz arbeitet an der Universität Würzburg. Professor Peter Groß arbeitet an der Hoch-Schule Darmstadt.

Wer hat das Projekt bezahlt

Das Bayerische Gesundheits-Ministerium hat Geld gegeben. So konnten die Forscher arbeiten. Fabian Riemen hat auch mit-geforscht. Er ist Doktorand von Professor Ratz. Ein Doktorand ist: Ein Student an der Uni. Er hat schon einen Abschluss.

Jetzt schreibt er eine sehr große Arbeit. Diese Arbeit heißt: Doktor-Arbeit.

Die Forscher haben 3 Jahre lang beobachtet

Die Forscher haben über 3 Jahre beobachtet. Sie wollten wissen: Wie geht es den Frauen? Können die Frauen am Leben teil-nehmen? Teil-Habe bedeutet: Man macht bei etwas mit. Man ist dabei und kann mit-bestimmen.

Das haben die Forscher heraus-gefunden

Die Frauen fühlen sich wohl. Die Frauen entwickeln sich gut. Die Frauen haben erste Kontakte zu anderen Menschen. Aber: Inklusion ist noch schwer. Inklusion bedeutet: Alle Menschen gehören dazu. Alle machen mit.

Die Frauen sollen noch mehr am Leben teil-nehmen können.

Fach-Kräfte brauchen mehr Wissen

Die Forscher sagen: Die Fach-Kräfte brauchen mehr Fort-Bildung. Fort-Bildung bedeutet: Die Fach-Kräfte gehen zu Kursen. Dort lernen sie neue Dinge. Dann können sie die Frauen besser unterstützen.

Die Forscher haben einen Preis bekommen

Die Forscher haben einen Bericht geschrieben. Der Bericht ist sehr gut. Deshalb haben die Forscher einen Preis bekommen. Der Preis ist von der Stiftung Leben pur. Eine Stiftung ist: Eine Gruppe von Menschen. Die Gruppe hilft anderen Menschen oder Projekten.

Sie hat dafür Geld gespart. Die Forscher haben auch Geld bekommen. Das Geld haben sie der Wohn-Gemeinschaft gegeben.

Was soll jetzt passieren

Die Politik soll helfen. Es soll mehr solche Wohn-Gemeinschaften geben. Dann können mehr Menschen mit Behinderung so wohnen.