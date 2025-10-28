Evangelischer Campus nimmt Gestalt an

NÜRNBERG (kobinet)

Das Projekt-Team hat ein altes Gebäude besucht. Das Gebäude war früher die Post-Direktion. Das war ein großes Büro. Die Chefs von der Post haben dort gearbeitet. Sie haben dort die Post-Arbeit geplant. Das Gebäude steht am Rathenau-Platz in Nürnberg.

Dort entsteht bald der Evangelische Campus Nürnberg. Die kurze Form ist: ECN. Das ist ein großes Gelände. Dort stehen viele Gebäude zusammen. Menschen lernen dort in Schulen. Das Projekt-Team konnte sehen: Die Arbeiten gehen gut voran.

Das war ein besonderer Moment für alle. Alle Mitarbeiter waren sehr froh. Das Gebäude wird gerade umgebaut. Der Umbau folgt wichtigen Regeln. Die Regeln sind für Energie-Sparen. Man verbraucht weniger Strom.

Man verbraucht weniger Heizung. Das schützt die Umwelt. Die Regeln sind auch für gutes Lernen. Ab September 2026 lernen dort über 2.000 Menschen. Dort arbeiten dann auch viele Lehrer. Kirchen-Gruppen können dort auch arbeiten.

Der ECN wird ein Ort für alle sein. Im September 2026 ist alles fertig. Dann gibt es dort 4 Schulen. Und es gibt dort eine Hoch-Schule. Diese Schulen ziehen in das Gebäude ein:

Die Berufs-Fach-Schule für Pflege aus Nürnberg. Das ist eine besondere Schule. Man lernt dort einen Beruf. Man lernt Theorie und Praxis zusammen. Dort lernt man die Pflege von kranken Menschen. Und man lernt die Pflege von alten Menschen.

Die Fach-Akademie für Sozial-Pädagogik aus Nürnberg. Das ist eine Berufs-Schule. Die Ausbildung dauert mehrere Jahre. Man bekommt am Ende ein Zeugnis. Man lernt die Arbeit mit Menschen. Man hilft Kindern und Familien.

Man unterstützt Menschen bei Problemen. Die Fach-Akademie für Heil-Pädagogik aus Rummelsberg. Man lernt die Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Man unterstützt diese Menschen beim Lernen. Man hilft ihnen im Alltag. Eine Ausbildung für junge Menschen aus anderen Ländern.

Sie lernen dort die Pflege-Hilfe. Man hilft kranken Menschen im Alltag. Man hilft auch alten Menschen. Man unterstützt Kranken-Pfleger bei ihrer Arbeit. Alle Schulen gehören zur Rummelsberger Diakonie. Das ist eine große christliche Organisation.

Sie gehört zur evangelischen Kirche. Sie hilft vielen Menschen in Bayern. Die Diakonie macht soziale Arbeit. Man hilft Menschen in Not. Man unterstützt kranke Menschen. Man hilft alten Menschen.