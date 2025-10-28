Menu Close

Evangelischer Campus nimmt Gestalt an

Veröffentlicht am 28.10.2025 10:35 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Gruppe von Männern und Frauen in Arbeitskleidung und mit Sicherheitsvesten
Besichtigung des ECN durch das Projektteam
Foto: Rummelsberger Diakonie

NÜRNBERG (kobinet) Nach der Planung und Bauvorbereitung konnte das Projektteam der Rummelsberger Diakonie aus dem Bereich Berufliche Bildung sowie alle weiteren Nutzer des Evangelischen Campus Nürnberg (ECN) das historische Gebäude der ehemaligen Postdirektion am Rathenauplatz betreten und die Fortschritte des zukünftigen Bildungsstandorts besichtigen und erleben. Mit mehr als 2000 Lernenden und Lehrenden sowie kirchlichen und kirchennahen Partnern soll der ECN zu einem lebendigen Zentrum für Bildung, Austausch und Begegnung werden.

Seit Jahren arbeitet das ECN-Projektteam an der Zusammenführung der Schulen. Die Baustellenbesichtigung war nun ein emotionaler Moment für alle Projektmitglieder. Das Gebäude wird aktuell nach höchsten energetischen und pädagogischen Standards saniert. Mit mehr als 2.000 Lernenden und Lehrenden sowie kirchlichen und kirchennahen Partnern soll der ECN zu einem lebendigen Zentrum für Bildung, Austausch und Begegnung gestaltet werden.

Ab September 2026 entsteht hier ein moderner Bildungscampus, der vier berufliche Schulen der Rummelsberger Diakonie und die Evangelische Hochschule Nürnberg unter einem Dach vereint.

Künftig finden hier folgende Schulen Platz:

  • Berufsfachschule für Pflege und Altenpflegehilfe Nürnberg
  • Fachakademie für Sozialpädagogik Nürnberg
  • Fachakademie für Heilpädagogik Rummelsberg
  • Erweiterte Pflegehelferausbildung für junge Menschen mit Migrationshintergrund
