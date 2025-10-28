Evangelischer Campus nimmt Gestalt an

NÜRNBERG (kobinet)
Das Projekt-Team hat ein altes Gebäude besucht.
Das Gebäude war früher die Post-Direktion.
Das war ein großes Büro.
Die Chefs von der Post haben dort gearbeitet.
Sie haben dort die Post-Arbeit geplant.
Das Gebäude steht am Rathenau-Platz in Nürnberg.
Dort entsteht bald der Evangelische Campus Nürnberg.
Die kurze Form ist: ECN.
Das ist ein großes Gelände.
Dort stehen viele Gebäude zusammen.
Menschen lernen dort in Schulen.
Das Projekt-Team konnte sehen: Die Arbeiten gehen gut voran.
Das war ein besonderer Moment für alle.
Alle Mitarbeiter waren sehr froh.
Das Gebäude wird gerade umgebaut.
Der Umbau folgt wichtigen Regeln.
Die Regeln sind für Energie-Sparen.
Man verbraucht weniger Strom.
Man verbraucht weniger Heizung.
Das schützt die Umwelt.
Die Regeln sind auch für gutes Lernen.
Ab September 2026 lernen dort über 2.000 Menschen.
Dort arbeiten dann auch viele Lehrer.
Kirchen-Gruppen können dort auch arbeiten.
Der ECN wird ein Ort für alle sein.
Im September 2026 ist alles fertig.
Dann gibt es dort 4 Schulen.
Und es gibt dort eine Hoch-Schule.
Diese Schulen ziehen in das Gebäude ein:
Die Berufs-Fach-Schule für Pflege aus Nürnberg.
Das ist eine besondere Schule.
Man lernt dort einen Beruf.
Man lernt Theorie und Praxis zusammen.
Dort lernt man die Pflege von kranken Menschen.
Und man lernt die Pflege von alten Menschen.
Die Fach-Akademie für Sozial-Pädagogik aus Nürnberg.
Das ist eine Berufs-Schule.
Die Ausbildung dauert mehrere Jahre.
Man bekommt am Ende ein Zeugnis.
Man lernt die Arbeit mit Menschen.
Man hilft Kindern und Familien.
Man unterstützt Menschen bei Problemen.
Die Fach-Akademie für Heil-Pädagogik aus Rummelsberg.
Man lernt die Arbeit mit Menschen mit Behinderung.
Man unterstützt diese Menschen beim Lernen.
Man hilft ihnen im Alltag.
Eine Ausbildung für junge Menschen aus anderen Ländern.
Sie lernen dort die Pflege-Hilfe.
Man hilft kranken Menschen im Alltag.
Man hilft auch alten Menschen.
Man unterstützt Kranken-Pfleger bei ihrer Arbeit.
Alle Schulen gehören zur Rummelsberger Diakonie.
Das ist eine große christliche Organisation.
Sie gehört zur evangelischen Kirche.
Sie hilft vielen Menschen in Bayern.
Die Diakonie macht soziale Arbeit.
Man hilft Menschen in Not.
Man unterstützt kranke Menschen.
Man hilft alten Menschen.
Man arbeitet mit Kindern und Familien.
Die Diakonie arbeitet nach christlichen Werten.
Zum Beispiel: Nächsten-Liebe und Hilfe für alle.
NÜRNBERG (kobinet) Nach der Planung und Bauvorbereitung konnte das Projektteam der Rummelsberger Diakonie aus dem Bereich Berufliche Bildung sowie alle weiteren Nutzer des Evangelischen Campus Nürnberg (ECN) das historische Gebäude der ehemaligen Postdirektion am Rathenauplatz betreten und die Fortschritte des zukünftigen Bildungsstandorts besichtigen und erleben. Mit mehr als 2000 Lernenden und Lehrenden sowie kirchlichen und kirchennahen Partnern soll der ECN zu einem lebendigen Zentrum für Bildung, Austausch und Begegnung werden.
Seit Jahren arbeitet das ECN-Projektteam an der Zusammenführung der Schulen. Die Baustellenbesichtigung war nun ein emotionaler Moment für alle Projektmitglieder. Das Gebäude wird aktuell nach höchsten energetischen und pädagogischen Standards saniert. Mit mehr als 2.000 Lernenden und Lehrenden sowie kirchlichen und kirchennahen Partnern soll der ECN zu einem lebendigen Zentrum für Bildung, Austausch und Begegnung gestaltet werden.
Ab September 2026 entsteht hier ein moderner Bildungscampus, der vier berufliche Schulen der Rummelsberger Diakonie und die Evangelische Hochschule Nürnberg unter einem Dach vereint.
Künftig finden hier folgende Schulen Platz:
- Berufsfachschule für Pflege und Altenpflegehilfe Nürnberg
- Fachakademie für Sozialpädagogik Nürnberg
- Fachakademie für Heilpädagogik Rummelsberg
- Erweiterte Pflegehelferausbildung für junge Menschen mit Migrationshintergrund
