Wenn der Körper neu lernen muss – die stille Kraft der Vibration

Veröffentlicht am 27.10.2025 07:31 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Cover des IGEL-Podcast zur Vibration bei Schlaganfall
Bad Segeberg (kobinet) "Wenn der Körper neu lernen muss – die stille Kraft der Vibration", so lautet der Titel der 291. Episode des Podcasts "Inklusion Ganz Einfach Leben" (IGEL). In dieser Episode des IGEL-Podcasts spricht Podcastmoderator Sascha Lang mit Alexandra Schubert, Produktmanagerin von Novafon, über das Thema Schlaganfall und mögliche Therapien mit lokaler Vibration.

„In der 291. Episode des IGEL-Podcasts spricht Sascha Lang, euer Inklusator, mit Alexandra Schubert, Produktmanagerin von Novafon, über das Thema Schlaganfall und mögliche Therapien mit lokaler Vibration. Rund 270.000 Menschen erleiden jährlich in Deutschland einen Schlaganfall – viele kämpfen danach mit bleibenden Einschränkungen. Doch neue Ansätze in der Rehabilitation können Hoffnung geben. Alexandra Schubert erklärt, wie Novafon-Geräte gezielt eingesetzt werden, um Muskeln zu aktivieren, Sensibilität zu fördern und Schmerzen zu lindern. Besonders nach einem Schlaganfall können Vibrationstherapien helfen, verlorene Funktionen schrittweise wiederzuerlangen. Im Gespräch geht es auch um praktische Anwendungstipps, wissenschaftliche Hintergründe und die Bedeutung von Motivation und Durchhaltevermögen im Genesungsprozess. Eine inspirierende Folge über Technik, Menschlichkeit und die Kraft moderner Reha-Methoden – für Betroffene, Angehörige und Fachleute gleichermaßen“, heißt es in der Ankündigung des aktuellen IGEL-Podcasts.
