Wenn der Körper neu lernen muss – die stille Kraft der Vibration

Bad Segeberg (kobinet)

Das ist die 291. Folge vom IGEL-Podcast. Eine Folge ist ein Teil von einer Serie. Ein Podcast ist eine Sendung zum An-hören. Man kann ihn im Internet hören. IGEL ist die Ab-kürzung für: Inklusion Ganz Einfach Leben. Eine Ab-kürzung hat wenige Buch-staben.

Sie steht für ein langes Wort. Der Titel ist: Wenn der Körper neu lernen muss. Es geht um die Kraft von Vibration. Vibration bedeutet: Etwas schwingt schnell hin und her. Sascha Lang macht den Podcast. Er spricht mit Alexandra Schubert.

Alexandra Schubert arbeitet bei der Firma Novafon. Sie ist dort Produkt-Managerin. Eine Produkt-Managerin plant neue Dinge. Sie überlegt: Was brauchen die Menschen? Sie sorgt dafür: Das neue Ding wird gut gemacht. Es geht um das Thema Schlag-Anfall.

Bei einem Schlag-Anfall ist eine Blut-Bahn im Gehirn verstopft. Das Gehirn funktioniert dann nicht mehr richtig. Es geht auch um Therapien mit Vibration. Therapien sind Be-handlungen für kranke Menschen. Ein Arzt oder eine Ärztin hilft dabei. Die Vibration wirkt an einer bestimmten Stelle am Körper.

Jedes Jahr haben 270.000 Menschen in Deutschland einen Schlag-Anfall. Viele haben danach Probleme. Sie können zum Beispiel nicht mehr gut laufen. Aber es gibt neue Methoden. Methoden sind Wege um etwas zu tun. Diese Methoden können helfen.

Alexandra Schubert erklärt die Novafon-Geräte. Diese Geräte arbeiten mit Vibration. Die Geräte können Muskeln aktivieren. Aktivieren bedeutet: Die Muskeln werden wieder wach. Die Geräte können auch das Gefühl in der Haut verbessern. Und sie können Schmerzen weniger machen.

Nach einem Schlag-Anfall kann Vibrations-Therapie helfen. Bei einer Vibrations-Therapie bewegt sich ein Gerät schnell hin und her. Die Bewegung hilft dem Körper. Menschen können Schritt für Schritt wieder mehr können. Im Gespräch gibt es praktische Tipps. Und es gibt wissenschaftliche Informationen.

Motivation ist wichtig. Motivation bedeutet: Man darf nicht auf-geben. Durch-halte-Vermögen ist auch wichtig. Durch-halte-Vermögen bedeutet: Man muss weiter-machen. Die Folge ist für viele Menschen interessant: Für betroffene Menschen.