Menu Close

Udo Sierck mit Buchpräsentation und Diskussion in Siegen

Veröffentlicht am 27.10.2025 07:11 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Cover des Buches
Cover des Buches "Frech + Frei: 50 Jahre Kämpfe der Behindertenbewegung" von Udo Sierck
Foto: Verlag Assoziation A

Siegen (kobinet) Nach der Veröffentlichung ist vor der Tour. So ist das auch für Udo Sierck, der vor Kurzem sein Buch "Frech + Frei 50 Jahre Kämpfe der Behindertenbewegung" veröffentlicht hat. Am 29. Oktober 2025 findet um 18:00 Uhr eine Buchpräsentation mit Diskussion im Kulturhaus Lÿz, St.-Johann-Straße 18, in 57074 Siegen statt, wie der Autor den kobinet-nachrichten mitteilte. Am 7. November um 19:30 Uhr ist Udo Sierck dann in den Kammerspielen München. Der Titel der dortigen Veranstaltung lautet: "Abgeschoben und fremdbestimmt oder frech und frei?"

„Das Buch ‚Frech + Frei‘ erzählt vom Widerstand einer sich entwickelnden Selbstbestimmt-Leben-Bewegung seit Mitte der 1970er-Jahre. Es berichtet von der permanenten Auseinandersetzung mit gängigen Normen, Werten und Körperidealen, die noch oft die Prägungen der nationalsozialistischen Vergangenheit aufweisen. Es erinnert an Demonstrationen gegen behindertenfeindliche Gerichtsurteile und an Bühnen- und Rathausbesetzungen. Es dokumentiert Proteste für die barrierefreie Nutzung von Bus und Bahn und zeichnet die Gegenwehr gegen neue ‚Euthanasie‘-Forderungen und die Selektion durch humangenetische Techniken nach. Es skizziert den steinigen Weg, bis die Behindertenrechte Eingang in das Grundgesetz fanden, und warnt vor einem drohenden Rollback durch das Erstarken rechtsradikaler Denkweisen. Das mit Plakaten, Flugblättern und Zeitungsartikeln bebilderte Geschehen unterstreicht die Erkenntnis: Ohne die bewusste Verletzung von Regeln und Gesetzen sind die Erfolge der emanzipatorischen Behindertenbewegung undenkbar“, heißt es zum Buch in der Ankündigung der Veranstaltung mit Udo Sierck und Rainer Damerius. An der Diskussion nehmen Annabell David und Marianne Wetter teil, moderiert wird sie von Jan Frederik Fröhlich.

Der Ticketpreis beträgt 5 Euro.

Link zum Beitrag der kobinet-nachrichten vom 20. Oktober 2025 über das Buch mit Hinweisen zum Bezug

Ottmar Miles-Paul Nachricht

Diesen Beitrag teilen

Lesermeinungen

Bitte beachten Sie unsere Regeln in der Netiquette, unsere Nutzungsbestimmungen und unsere Datenschutzhinweise.

Sie müssen angemeldet sein, um eine Lesermeinung verfassen zu können. Sie können sich mit einem bereits existierenden Disqus-, Facebook-, Google-, Twitter-, Microsoft- oder Youtube-Account schnell und einfach anmelden. Oder Sie registrieren sich bei uns, dazu können Sie folgende Anleitung lesen: Link
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Lesermeinungen
Neueste
Älteste
Inline Feedbacks
Alle Lesermeinungen ansehen

Unsere Unterstützer

Logo Firma dimedis

Superdesk Logo

und

Logo NC Klage

Logo Schulrecht

Unsere Kooperationspartner

Copyright © 2002 – 2025 kobinet e.V. | Alle Rechte vorbehalten.

0
Wir würden gerne Ihre Meinung lesen, schreiben Sie einen Leserbrief!x