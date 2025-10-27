Udo Sierck mit Buchpräsentation und Diskussion in Siegen

Siegen (kobinet)

Udo Sierck hat ein Buch geschrieben. Das Buch heißt: Frech und Frei. Das Buch ist über die Behinderten-Bewegung. Behinderten-Bewegung bedeutet: Menschen mit Behinderung kämpfen zusammen. Sie wollen selbst über ihr Leben bestimmen. Die Behinderten-Bewegung gibt es seit 50 Jahren.

Jetzt gibt es Veranstaltungen zum Buch. Veranstaltung bedeutet: Menschen treffen sich. Sie reden über ein Thema.

Erste Veranstaltung in Siegen

Die erste Veranstaltung ist am 29. Oktober 2025. Sie ist um 18 Uhr. Sie ist im Kultur-Haus Lÿz in Siegen. Die Adresse ist: St.-Johann-Straße 18. Die Post-Leit-Zahl ist: 57074. Udo Sierck stellt das Buch vor.

Dann gibt es eine Diskussion. Diskussion bedeutet: Mehrere Menschen reden zusammen. Sie haben verschiedene Meinungen.

Zweite Veranstaltung in München

Die zweite Veranstaltung ist am 7. November 2025. Sie ist um 19 Uhr 30. Sie ist in den Kammer-Spielen München. Der Titel ist: Abgeschoben und fremd-bestimmt? Oder frech und frei?

Was steht in dem Buch?

Das Buch erzählt vom Wider-Stand. Wider-Stand bedeutet: Man wird angegriffen. Man wehrt sich selbst dagegen. Menschen mit Behinderung haben sich gewehrt. Sie haben für ihre Rechte gekämpft. Das war seit Mitte der 1970er-Jahre.

Es geht um die Selbst-Bestimmt-Leben-Bewegung. Selbst-Bestimmt-Leben-Bewegung bedeutet: Menschen mit Behinderung wollen selbst entscheiden. Sie wollen über ihr Leben bestimmen. Das Buch berichtet von vielen Kämpfen. Es gab Kämpfe gegen alte Denk-Weisen. Viele Denk-Weisen kamen aus der Nazi-Zeit.

Es gab Kämpfe gegen Körper-Ideale. Körper-Ideale bedeutet: Menschen sagen: So soll ein Körper aussehen. Aber jeder Körper ist anders. Und jeder Körper ist gut so. Das Buch erinnert an Demonstrationen. Demonstration bedeutet: Bei einer Demonstration treffen sich Menschen.

Sie sagen zusammen ihre Meinung. Die Menschen protestierten gegen Urteile. Die Menschen besetzten Bühnen. Die Menschen besetzten Rat-Häuser. Sie protestierten für Barriere-Freiheit. Barriere-Freiheit bedeutet: Alle Menschen können etwas benutzen.

Zum Beispiel: Ein Haus. Oder eine Internet-Seite. Sie wollten Busse nutzen können. Sie wollten Bahnen nutzen können. Sie wehrten sich gegen Euthanasie-Forderungen. Euthanasie bedeutet: Beim Sterben helfen.

In der Nazi-Zeit bedeutete es: Menschen töten. Sie wehrten sich gegen Auswahl durch Gen-Technik. Gen-Technik bedeutet: Menschen verändern Lebewesen. Sie arbeiten mit sehr kleinen Teilen im Körper. Diese Teile heißen Gene. Das Buch zeigt den schweren Weg.

Behinderten-Rechte kamen ins Grund-Gesetz. Grund-Gesetz bedeutet: Das Grundgesetz ist ein Buch mit wichtigen Regeln. Alle Menschen in Deutschland müssen sich daran halten. Das Buch warnt vor neuen Gefahren. Rechts-radikale Denk-Weisen werden stärker. Rechts-radikal bedeutet: Eine Person denkt extrem rechts.

Die Person findet: Manche Menschen sind mehr wert. Das ist gegen die Menschen-Rechte. Rechts-radikale Menschen sind gegen Demokratie. Demokratie bedeutet: Das Volk herrscht. Die Menschen entscheiden zusammen über ihr Land. Das Buch hat viele Bilder.

Es zeigt Plakate. Es zeigt Flug-Blätter. Flug-Blatt bedeutet: Ein Blatt Papier mit Informationen. Menschen verteilen es auf der Straße. Es zeigt Zeitungs-Artikel. Eine wichtige Erkenntnis ist:

Die Bewegung musste Regeln brechen. Ohne Regel-Brüche gab es keine Erfolge.

Wer macht bei der Veranstaltung in München mit?

Udo Sierck spricht über das Buch. Rainer Damerius ist auch dabei. An der Diskussion nehmen zwei Frauen teil: Annabell David und Marianne Wetter. Jan Frederik Fröhlich leitet die Diskussion. Eine Eintritts-Karte kostet 5 Euro.

