Menu Close

Steht die Regierungskoalition am 3. Dezember mit leeren Händen da?

Veröffentlicht am 27.10.2025 07:49 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Meinung (?)
Redaktioneller Hinweis: Für Artikel der Kategorie "Kolumne" sind ausschließlich die Autoren verantwortlich. Dies gilt auch für deren Äußerungen in den Lesermeinungen sowie für die Moderation der Kommentare zu deren Beiträgen. Die Inhalte geben nicht die Meinung der Redaktion oder des Trägervereins wieder. Inhaltliche Kritik richten Sie bitte direkt an die Autoren per Email.
Ottmar Miles-Paul
Ottmar Miles-Paul
Foto: Irina Tischer

Berlin (kobinet) "Versprechungen waren gestern, nun zählt, was konkret getan wird", so bringen es immer mehr Aktive in der Behindertenpolitik auf den Punkt. Und genau diese Frage, was die seit dem Frühjahr regierende Regierungskoalition aus CDU, SPD und CSU in Sachen Behindertenpolitik konkret getan hat, dürfte spätestens am 3. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen, im Mittelpunkt stehen. Gerade aus den Reihen der CDU und CSU war der Stillstand in der Behindertenpolitik während der Ampelregierung aus der Opposition heraus fortwährend beklagt worden. Nun blockieren das CDU-geführte Wirtschaftsministerium und das CSU-geführte Innenministerium seit über drei Monaten die Reform des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) für mehr Barrierefreiheit. Das SPD-geführte Bundesministerium für Arbeit und Soziales hatte bereits Anfang Juli 2024 einen Referentenentwurf für die BGG-Reform in die Ressortabstimmung gegeben. Auch bei der Reform des Werkstättensystems und für mehr Alternativen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt geht es nicht voran. So zeichnet es sich ab, dass auch der nächste 3. Dezember ein Tag wird, an dem die Regierungskoalition mit leeren Händen dasteht.

Auch die letzte Koalitionsklausur, bei der die bereits für die ersten 100 Tage der neuen Regierung angekündigte Reform des Behindertengleichstellungsgesetzes angeblich auf der Tagesordnung gestanden hatte, hatte zu keiner erkennbaren Lösung geführt. Nun heißt es aus verschiedenen Quellen sogar, dass der Referentenentwurf nun vom Finanzministerium geprüft werde. Es dauert also und das Thema Barrierefreiheit entwickelt sich zunehmend zu einem echten Kopfschüttler bei der Betrachtung der Arbeit der Bundesregierung. „Bringen ohnehin schwache Neuregelungen für mehr Barrierefreiheit von privaten Anbietern von Dienstleistungen und Produkten die Republik ins Wanken?“, wird schon geunkt.

Bei einer Onlinetagung der Werkstatträte wurde darüber hinaus deutlich, dass eine bisher nicht gelungene Reform anscheinend die nächste längst überfällige verhindert. Zuerst wolle man das Behindertengleichstellungsgesetz voranbringen und dann käme die Reform des Werkstättensystems, hieß es von Regierungsseite. Als ob das eine nicht ohne das andere gehe? Dann harren wir darauf, wie die Verantwortlichen ihre Blockadepolitik in der Behindertenpolitik am 3. Dezember in vorweihnachtliches Gesäusel verpacken werden. Alle Jahre wieder…

Ottmar Miles-Paul Meinung

Diesen Beitrag teilen

Lesermeinungen

Bitte beachten Sie unsere Regeln in der Netiquette, unsere Nutzungsbestimmungen und unsere Datenschutzhinweise.

Sie müssen angemeldet sein, um eine Lesermeinung verfassen zu können. Sie können sich mit einem bereits existierenden Disqus-, Facebook-, Google-, Twitter-, Microsoft- oder Youtube-Account schnell und einfach anmelden. Oder Sie registrieren sich bei uns, dazu können Sie folgende Anleitung lesen: Link
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Lesermeinungen
Neueste
Älteste
Inline Feedbacks
Alle Lesermeinungen ansehen

Unsere Unterstützer

Logo Firma dimedis

Superdesk Logo

und

Logo NC Klage

Logo Schulrecht

Unsere Kooperationspartner

Copyright © 2002 – 2025 kobinet e.V. | Alle Rechte vorbehalten.

0
Wir würden gerne Ihre Meinung lesen, schreiben Sie einen Leserbrief!x