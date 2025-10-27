Bayerns Sozialministerin sieht München weiterhin als Weltstadt der Inklusion

MÜNCHEN (kobinet)

In München gab es eine Abstimmung. Abstimmung bedeutet: Eine Gruppe trifft eine Entscheidung. Es ging um die Olympischen Spiele. Die Olympischen Spiele sind ein Sport·wett·kampf. Viele Sportler aus vielen Ländern machen mit. München will die Spiele ausrichten.

Ausrichten bedeutet: München plant die Spiele. München kümmert sich um alles. Das kann im Jahr 2036 sein. Oder im Jahr 2040. Oder im Jahr 2044.

60,4 Prozent haben dafür gestimmt. Prozent zeigt Teile von 100. Das Zeichen ist: %. Das heißt: Die meisten Menschen wollen die Spiele.

Ulrike Scharf ist Sozial-Ministerin von Bayern. Eine Sozial-Ministerin ist eine Politikerin. Sie arbeitet für die Regierung. Sie kümmert sich um soziale Themen. Sie sagt: Das ist eine große Chance. München kann eine Welt-Stadt der Inklusion werden.

Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit. Niemand wird ausgeschlossen. Welt-Stadt bedeutet: Eine sehr große Stadt. Viele Menschen aus vielen Ländern leben dort. Die Stadt ist auf der ganzen Welt bekannt.

Ulrike Scharf sagt auch: Barrieren spielen keine Rolle mehr. Eine Barriere ist ein Hindernis. Das bedeutet: Etwas ist im Weg. Inklusion wird normal sein. Alle Menschen in Bayern merken das.

Die Spiele können ein besonderes Fest werden. Ein Fest für alle Menschen. Ein Fest für Frieden. Ein Fest für Verständigung. Verständigung bedeutet: Menschen reden miteinander. Sie verstehen sich dabei.

Sie einigen sich auf etwas. Olympia steht für wichtige Werte: Werte bedeutet: Was wichtig ist. Was richtig ist. Woran man glaubt. Höchst-Leistung.

Höchst-Leistung bedeutet: Das Beste geben. Man arbeitet so gut wie möglich. Man gibt alle Kraft. Fairness. Respekt. Freundschaft über Grenzen hinweg.

Ulrike Scharf sagt: Die Zeiten sind schwierig. Aber die Olympischen Spiele sind ein gutes Zeichen. Es gab viele Diskussionen. Diskussion bedeutet: Mehrere Menschen reden zusammen. Sie haben verschiedene Meinungen.